Khánh thành mầm non song ngữ Happy Cloud Quy Nhơn rộng gần 3000m2

Sáng 11/11, Mầm non Song ngữ Happy Cloud chính thức khánh thành và khai giảng năm học đầu tiên, đánh dấu sự khởi đầu với nhiều giá trị tốt đẹp, bước phát triển của giáo dục mầm non tại Quy Nhơn (Gia Lai) với cơ sở học tập mới hiện đại & chất lượng giáo dục - chăm sóc vượt trội.

Đây không chỉ là một cột mốc ý nghĩa mở ra chặng đường mới rạng rỡ với Giáo dục Mầm non tại Quy Nhơn – nơi Happy Cloud Preschool lan tỏa sứ mệnh từ trái tim: “mang đến cho trẻ một nền giáo dục chất lượng cao, nuôi dưỡng tâm hồn hạnh phúc, tầm vóc vượt trội và trí tuệ hướng tới tương lai để bình an, tự do bước vào thế giới với tâm thế tự tin và tràn đầy yêu thương”.

Trong ngày hội khai trường, Ban lãnh đạo nhà trường đã chia sẻ về tuyên ngôn và định hướng giáo dục của như thông điệp của năm học mới. Bà Lê Ngọc Thảo Trang – Đại diện Ban lãnh đạo Mầm non Song ngữ Happy Cloud khẳng định: “Hạnh phúc cất cánh – không chỉ là chủ đề của năm học đầu tiên này, mà là triết lý sống mà Happy Cloud Preschool luôn hướng đến: Với trẻ, hạnh phúc là được tự do khám phá thế giới và được yêu thương trọn vẹn. Với giáo viên, hạnh phúc là khi mỗi ngày đến lớp, được nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của con trẻ và biết rằng mình đang gieo nên những hạt mầm đầu tiên của nhân cách. Và với ba mẹ, hạnh phúc là khi thấy con lớn lên không chỉ khỏe mạnh, mà còn biết lắng nghe và biết chia sẻ!”

Cùng với đó, hàng loạt các hoạt động ý nghĩa như: các hoạt động văn nghệ, múa lân, ảo thuật giao lưu đã được các bé và phụ huynh phấn khởi hưởng ứng, tham gia nhiệt tình. Lễ khai giảng trường Mầm non Song ngữ Happy Cloud năm học 2025 - 2026 có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là lễ Khai giảng đầu tiên – đánh dấu sự khởi đầu với nhiều giá trị tốt đẹp, bước phát triển của giáo dục mầm non tại Quy Nhơn (Gia Lai).

Nghi thức cắt băng khánh thành Trường Mầm non Song ngữ Happy Cloud – một dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của một ngôi trường lan tỏa hạnh phúc bằng giáo dục chất lượng.

Từ khát khao mong mỏi và trái tim yêu thương từ chính những bậc Ba Mẹ về một môi trường học tập và nuôi dưỡng hoàn toàn khác biệt, đặt nền móng tại Quy Nhơn, Happy Cloud Preschool được hình thành và phát triển với sứ mệnh của “trường Mầm non hạnh phúc” - nơi con trẻ được thụ hưởng nền giáo dục chất lượng.

Trẻ học tại Happy Cloud Preschool được phát triển song song hai ngôn ngữ Anh – Việt từ 1 – 6 tuổi

Chương trình Giáo dục Happy Cloud được xây dựng kết hợp hài hòa giữa: Chương trình học tập theo Dự án (Project-based Learning – PBL), Chương trình Giáo dục cảm xúc (EQ) dựa trên khung năng lực CASEL (Mỹ), Chương trình Tiếng Anh theo tiêu chuẩn đầu ra Oxford International Curriculum Early Years của Oxford University Press (Anh Quốc) và Chương trình Giáo dục Thể chất Gym Sports. Nhờ những điểm ưu việt trên về Chương trình Giáo dục tại Happy Cloud Preschool, trẻ được phát triển toàn diện, vững kiến thức – thành thạo kỹ năng, đồng thời tự tin, hạnh phúc, khỏe mạnh và sẵn sàng hội nhập với thế giới rộng mở phía trước.

Các hoạt động học tập đa dạng các lĩnh vực giúp trẻ phát huy sự tự tin, trí tưởng tượng và sáng tạo

Không chỉ đầu tư tuyển chọn và đào tạo giáo viên chất lượng cao, xây dựng và phát triển các chương trình học, giáo dục phẩm chất - kỹ năng, cơ sở vật chất tại Happy Cloud đáp ứng tối đa nhu cầu học tập và rèn luyện của trẻ là một trong những tiêu chí quan trọng. Toàn bộ không gian vui chơi, sáng tạo của Happy Cloud được tích hợp thành một bản hòa ca độc đáo, mang lại không gian sinh hoạt xanh thân thiện, hiện đại, gợi trí tò mò sáng tạo và an toàn.

Giáo dục Thể chất Gym Sports là một trong những chương trình phát triển tầm vóc vượt trội mà Happy Cloud Preschool chú trọng

Với mong muốn lan tỏa giá trị giáo dục hạnh phúc và cơ hội tiếp cận chương trình song ngữ chất lượng cao đến nhiều gia đình hơn, Happy Cloud Preschool triển khai Chương trình Học bổng 5 năm – đặc biệt giảm 50% học phí cho năm học 2025-2026. Chương trình không chỉ là món quà tri ân mang tính nhân văn dành cho những thế hệ học sinh đầu tiên mà còn thể hiện cam kết của Happy Cloud trong việc gắn bó, đồng hành cùng phụ huynh trong hành trình phát triển của trẻ – từ những bước đầu tiên đến khi sẵn sàng cho bậc tiểu học và tương lai.