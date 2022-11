Khánh thành Dự án LS Dream School số 19 - Công trình nhà lớp học mới tại Trường Tiểu học An Sơn

Dự án LS Dream School là sự sẻ chia, ủng hộ vô cùng ý nghĩa từ Tập đoàn LS và Tổ chức COPION với mong muốn cải thiện cơ sở vật chất, mang đến những phòng học khang trang, sạch đẹp cho thầy và trò trường Tiểu học An Sơn nói riêng và nhân dân xã An Sơn nói chung.

Công trình nhà lớp học 1 tầng 3 phòng tại Trường Tiểu học An Sơn do Tổ chức COPION và Tập đoàn LS (Hàn Quốc) hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 tỷ đồng. Cùng với việc tài trợ kinh phí thực hiện, để chúc mừng Lễ Khánh thành công trình, Tập đoàn LS còn dành tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập của Trường Tiểu học An Sơn.

Từ nhiều năm nay, Tập đoàn LS và Tổ chức COPION (Hàn Quốc) đã tài trợ kinh phí thực hiện nhiều Chương trình, Dự án có ý nghĩa thiết thực, đóng góp tích cực vào an sinh xã hội, phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực giáo dục của tỉnh Hải Dương. Để ghi nhận những đóng góp tích cực của Tập đoàn LS và Tổ chức COPION, nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã kí Quyết định trao tặng Bằng khen cho Tập đoàn LS và Tổ chức COPION.

Cũng như nhiều chương trình dự án khác mà tổ chức đã thực hiện tại Hải Dương, Công trình nhà lớp học Trường Tiểu học An Sơn có ý nghĩa thiết thực, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển giáo dục của tỉnh Hải Dương và đặc biệt là giúp cải thiện cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục cho Trường Tiểu học An Sơn, đồng thời tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân 02 nước Việt Nam và Hàn Quốc.