Khánh thành Điểm trường mầm non cho học sinh biên giới ở Điện Biên

TPO - Sáng 17/5, tại bản Hua Thanh, xã biên giới Na Ư, huyện Điện Biên (Điện Biên), Học viện Cảnh sát Nhân dân phối hợp Tỉnh Đoàn Điện Biên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên tổ chức khánh thành Điểm trường Hua Thanh, Trường Mầm non Na Ư.

Điểm trường mầm non Hua Thanh được khởi công xây dựng từ tháng 3/2024, gồm: 3 phòng học, nhà vệ sinh với giá trị trên 500 triệu đồng. Kinh phí do các cơ quan, đơn vị Học viện Cảnh sát Nhân Dân, Dự án nuôi em, Công an tỉnh Điện Biên, Tỉnh đoàn Điện Biên kết nối tài trợ.

Sau hơn 2 tháng thi công, điểm trường hoàn thành và đưa vào sử dụng với 3 phòng học mới khang trang đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy và học của hơn 50 giáo viên, học sinh.

Được biết, Na Ư là xã biên giới Việt - Lào thuộc huyện Điện Biên với đường biên giới dài hơn 28km. Toàn xã gồm 6 bản (Na Ư, Hua Thanh, Con Cang, Ca Hâu, Na Láy và Púng Bửa) với gần 400 hộ dân và khoảng 2.000 nhân khẩu đồng bào dân tộc Mông sinh sống.

Do nguồn lực của tỉnh, huyện Điện Biên còn hạn chế, nên điều kiện học tập của các điểm trường trong xã Na Ư còn thấp so với mặt bằng chung của huyện, chưa đảm bảo mức yêu cầu tối thiểu cho học sinh học tập, vui chơi theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc đưa vào sử dụng các điểm trường mới khang trang sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các em có không gian học tập và vui chơi lành mạnh để các em cảm nhận được “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Dịp này, Học viện Cảnh sát Nhân dân trao tặng 20 suất học bổng với trị giá 10 triệu đồng cho học sinh điểm trường; tặng 3,5 tấn thảm trị giá 100 triệu đồng cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên; tặng 2 bộ máy tính cho Đảng ủy và UBND xã Na Ư.

Tỉnh Đoàn Điện Biên tặng cô và trò Điểm trường mầm non Hua Thanh 10 tấm bản đồ Việt Nam, khăn quàng đỏ và công trình vườn rau cho em.