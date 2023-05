Kháng nghị hủy bản án cô giáo bị phạt 5 năm tù do gây thất thoát 45 triệu đồng

TPO - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có quyết định kháng nghị theo hướng hủy bản án sơ thẩm vụ án bà Lê Thị Dung, cựu giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên bị tuyên phạt 5 năm tù.

Ngày 25/5, nguồn tin riêng của P/V cho biết, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã có quyết định kháng nghị phúc thẩm vụ bà Lê Thị Dung (cựu giám đốc Trung tâm GDTX-GDNN huyện Hưng Nguyên) bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Quyết định kháng nghị ban hành ngày 23/5 được chuyển đến Tòa án nhân dân huyện Hưng nguyên và bà Lê Thị Dung. Hiện bà Dung đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Theo quyết định kháng nghị, Viện KSND tỉnh Nghệ An đề nghị TAND tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm theo hướng tuyên huỷ bản án sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) của TAND huyện Hưng Nguyên để điều tra, xét xử lại.

Về vấn đề này, ông Lâm Quốc Tú - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên cho biết, hiện tại vụ án thuộc thẩm quyền của cấp trên, tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên đã hết thẩm quyền phát ngôn.

Sáng 25/5, anh Phạm Lê Tuyên (con trai đầu bà Lê Thị Dung) cho biết, gia đình có nghe thông tin Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã có quyết định kháng nghị bản án. Tuy nhiên quyết định này được chuyển cho bà Dung (hiện đang ở trong trại tạm giam) nên gia đình không nắm rõ được nội dung cụ thể trong quyết định này.

Trước đó, bà Lê Thị Dung đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án và kêu oan. Phía gia đình đã làm đơn xin bảo lãnh cho bà Lê Thị Dung được tại ngoại chữa bệnh nhưng chưa được cơ quan chức năng xem xét.

Như đã đưa tin, ngày 24/4 Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên đã tuyên phạt bà Lê Thị Dung 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tòa án cũng buộc truy thu số tiền gần 45 triệu đồng từ bị cáo Dung để trả lại cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên.