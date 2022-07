Khẳng định hình ảnh người lãnh đạo gần gũi, chí tình chí nghĩa Mai Chí Thọ

TPO - Hình ảnh đọng lại trong lòng nhân dân, cán bộ chiến sĩ về Đại tướng là hình ảnh của một lãnh đạo gần gũi thân thương, chí tình chí nghĩa. Trải qua 2 cuộc kháng chiến, Đại tướng luôn có mặt ở đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách và ở cương vị nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sáng 12/7, tại TPHCM, Bộ Công an phối hợp Thành ủy TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học Đại tướng Mai Chí Thọ với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM. Hoạt động diễn ra trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Mai Chí Thọ (15/7/1922 – 15/7/2022).

Chủ trì hội thảo gồm: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; ông Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trung tướng Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học chiến lược và lịch sử Công an; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Sáng cùng ngày (12/7), Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy TPHCM và Tỉnh ủy Nam Định đã đến dâng hoa, dâng hương tại gia đình Đại tướng Mai Chí Thọ nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Đại tướng Mai Chí Thọ là người chiến sĩ cách mạng kiên trung của Đảng, vị Đại tướng đầu tiên của ngành công an, cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Hình ảnh đọng lại trong lòng nhân dân, cán bộ chiến sĩ về Đại tướng là hình ảnh của một lãnh đạo gần gũi thân thương, chí tình chí nghĩa. Trải qua 2 cuộc kháng chiến, Đại tướng luôn có mặt ở đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách và ở cương vị nào cũng hoàn thành xuất sắc.

Trong công cuộc xây dựng đất nước, phát triển TPHCM, Đại tướng Mai Chí Thọ là nhà lãnh đạo bản lĩnh, có tầm nhìn xa, tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo quyết liệt. Từ thực tiễn TPHCM đã lan tỏa nhiều nơi cả nước, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới của đất nước. Khi trở thành Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo bộ đề ra nhiều giải pháp quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, tô thắm truyền thống anh hùng của lực lượng công an.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, cuộc hội thảo này không chỉ ôn lại thân thế, cuộc đời sự nghiệp của Đại tướng Mai Chí Thọ, mà còn rút ra những bài học sâu sắc từ tấm gương của một chiến sĩ cách mạng, một đảng viên cộng sản kiên định, một tấm lòng, tâm huyết của con người dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm và luôn nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách.

Tại hội thảo, Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an cho hay, trong cảm nhận và suy nghĩ của nhiều đồng chí, đồng bào, anh Năm Xuân (Đại tướng Mai Chí Thọ) là một nhà lãnh đạo rất sâu sát với đời sống chiến sĩ và nhân dân, rất tâm lý với những suy tư, trăn trở và những khó khăn của cấp dưới. Cương quyết, thậm chí quyết liệt với kẻ thù, nhưng với đồng bào, đồng chí, anh Năm Xuân bao giờ cũng thể hiện một thái độ đúng mực, tỉnh táo, mềm mỏng”, Đại tướng Lê Hồng Anh nói.

Ông Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khẳng định, cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách cao đẹp của Đại tướng Mai Chí Thọ là tài sản vô giá, làm rạng danh cho quê hương, đất nước và là tấm gương sáng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quê hương học tập, noi theo.

Đại tướng Mai Chí Thọ tên thật là Phan Đình Đống, bí danh Năm Xuân, sinh ngày 15/7/1922 tại xã Nam Vân, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Đại tướng đã gắn bó máu thịt với vùng đất Nam bộ.