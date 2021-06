Khán giả rưng rưng, tiếc nuối khi xem trận thi quý đầy cảm xúc Đường lên đỉnh Olympia 21

TPO - Trận thi quý III Đường lên đỉnh Olympia 2021 diễn ra gay cấn, bất ngờ và sốc đến câu hỏi cuối cùng đã mang đến nhiều cảm xúc cho chính các thí sinh lẫn khán giả tại trường quay lẫn theo dõi qua tivi. Nói về trận đấu này, không ít người bày tỏ "chưa xem cuộc thi quý nào rưng rưng như trưa nay".

Trận thi quý III Đường lên đỉnh Olympia 2021 (phát sóng chiều 20/6) có bốn nhà leo núi Nguyễn Tấn An (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định), Trần Danh Nhân (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ), Nguyễn Viết Hà (THPT Hoàng Mai, Nghệ An) và Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội).

Đây đều là những thí sinh đã rất xuất sắc vượt qua vòng thi tuần, tháng. Trên fanpage của chương trình giới thiệu: Thông số của bốn ứng viên tranh cầu truyền hình thứ ba trong trận chung kết Olympia 21 chỉ có thể tóm gọn lại trong hai từ kinh hoàng và đồ sộ.

Sau hai phần thi đầu, cuộc đua lên đỉnh Olympia là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Viết Hà và Hải An. Phần thi Khởi động, Hải An xuất sắc vươn lên dẫn đầu, còn Viết Hà không được suôn sẻ và xếp cuối đoàn.

Tuy nhiên, Viết Hà đã nhanh chóng bứt tốc vươn lên dẫn đầu ở phần thi Vượt chướng ngại vật, rồi Tăng tốc. Hải An kiên trì bám đuổi phía sau.

Vị trí dẫn đầu liên tục xáo trộn ở phần thi Về đích. Làn lượt Viết Hà, Hải An, rồi lại Viết Hà và cuối cùng là Hải An. Hải An bứt lên giành chiến thắng trận đấu với số điểm suýt soát hơn Viết Hà 5 điểm.

Cả Hải An và Viết Hà đều vỡ òa cảm xúc. Người vui mừng chiến thắng, người òa khóc tiếc nuối. Ở phía khán đài, khán giả cổ vũ cho Hải An hay Viết Hà cũng đã lăn trào những giọt nước mắt, nước mắt của niềm vui chiến thắng, nước mắt của bùi ngùi thắng thua trong tíc tắc.

Nữ MC Diệp Chi đã thốt lên ngay sau khi công bố kết quả, rằng Hải An rất xứng đáng và Việt Hà cũng rất xuất sắc. Theo MC Diệp Chi, phải gửi lời tri ân tới các nhà leo núi, những người đã làm nên một cuộc thi không thể hay hơn để gửi tới khán giả.

"Chúng ta trân quý nụ cười và những giọt nước mắt của các nhà leo núi. Và những khoảnh khắc đẹp ngày hôm nay chắc chắn sẽ ở trong tim tất cả mọi người", MC Diệp Chi nói.

Trên fanpage của chương trình, cộng đồng mạng cũng đành có nhiều bình luận khen ngợi cho Hải An đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối cho Viết Hà.

Có người viết: "Em cổ vũ cho Hải An từ cuộc thi tuần nhưng thực sự tiếc cho Viết Hà. Mong BTC xem xét cho một suất nhì có điểm số cao nhất vào chung kết năm. Chưa xem cuộc thi quý nào đau tim và rưng rưng như trưa nay". "Mong Olympia thêm một điểm cầu cho thí sinh nhì quý cao nhất để Viết Hà có cơ hội thể hiện bản thân".

Có người bày tỏ: "Coi rớt nước mắt cho Viết Hà, tội cậu bé"; "Giây phút cậu bé Viết Hà khóc. Mình cũng rớt nước mắt theo", "Một cuộc thi quá nhiều cảm xúc. Chúc mừng Hải An nhưng Viết Hà cũng rất giỏi và chỉ là chưa may mắn thôi"...