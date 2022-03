Khán giả “đè” phim “Bóng đè”

TPO - Sáng 18/3 tại công viên Kazik (số 138 đường Trần Phú, TP. Hội An), UBND thành phố Hội An tổ chức Lễ tưởng niệm 25 năm ngày mất kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski, người góp phần phát hiện và đưa những giá trị của đô thị cổ Hội An trở thành Di sản văn hóa thế giới.