Khẩn cấp sơ tán khách rời máy bay IndiGo vì đe dọa đánh bom

TPO - Ngày 28/5, hành khách trên chuyến bay của Hãng hàng không IndiGo dự kiến di chuyển từ Delhi đến Varanasi phải sơ tán khẩn cấp sau khi có thông báo về mối đe dọa đánh bom.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay của IndiGo số hiệu 6E2211, dự kiến ​​khởi hành lúc 5h sáng ngày 28/5, từ Delhi (DEL) đến Varanasi (VNS).

Theo cảnh sát, khi máy bay chuẩn bị cất cánh, người ta đã tìm thấy một tờ giấy nhắn trong nhà vệ sinh của máy bay với dòng chữ “Bom@5.30”.

Ngay lập tức, phi hành đoàn và nhà chức trách sân bay quyết định đưa máy bay đến một khu vực xa của sân bay và sơ tán toàn bộ hành khách bằng cầu trượt khẩn cấp.

Cảnh sát cho biết đã tiến hành khám xét máy bay nhưng không tìm thấy mối đe dọa nguy hiểm nào. Toàn bộ hành khách đều an toàn, chuyến bay bị hoãn hơn 6 giờ.

IndiGo nói về sự cố này trong một tuyên bố: “Chuyến bay IndiGo 6E2211 hành trình từ Delhi đến Varanasi nhận được một lời đe dọa đánh bom tại sân bay Delhi lúc 5h35 sáng. Tất cả các quy trình cần thiết đã được tuân thủ và máy bay được đưa đến một khu vực hẻo lánh theo hướng dẫn của cơ quan an ninh sân bay. Toàn bộ hành khách đã được sơ tán an toàn qua lối thoát hiểm. Hiện sự việc đang được kiểm tra. Sau khi hoàn thành tất cả các bước kiểm tra an ninh, máy bay sẽ được đưa trở lại khu vực nhà ga.”

Việc sơ tán hành khách của IndiGo đã vấp phải rất nhiều chỉ trích nghiêm trọng của hàng khách và các chuyên gia về an ninh. Một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trong quá trình sơ tán, hành khách trèo qua cửa thoát hiểm máy bay, theo sau là một thành viên phi hành đoàn, rồi 2 người cùng đi bộ trên cánh máy bay.

Hình ảnh cũng cho thấy nhiều hành khách không để lại hành lý xách tay khi họ sơ tán. Điều này vi phạm quy tắc sơ tán khẩn cấp của các hãng hàng không.

Theo quy định, trong trường hợp sơ tán khẩn cấp, các thành viên phi hành đoàn phải hướng dẫn hành khách chỉ sơ tán người và bỏ lại tất cả các hành lý xách tay để tránh gây cản trở và gây thương tích cho người khác.

Chuyến bay chuẩn bị cất cánh tới Varanasi - nơi dự kiến diễn ra cuộc ​​bỏ phiếu bầu cử quốc hội của Ấn Độ vào ngày 1/6, vì thế mọi vấn đề về an ninh phải được đề cao.

Đầu tháng này, gần 100 trường học, bệnh viện và các tổ chức công cộng khác ở Ấn Độ đã bị đe dọa đánh bom và phải sơ tán ngay lập tức.

Bộ Nội vụ Ấn Độ cho rằng đây là một "trò lừa bịp" và kêu gọi mọi người đừng hoảng sợ. An ninh đã được tăng cường ở thủ đô Ấn Độ sau vụ việc.

Thanh Huyền