Khám phá ẩm thực châu Á với chương trình 'One Dines Free'cùng Mastercard

Ẩm thực là một trong chín điểm chạm đam mê được Mastercard lựa chọn để kết nối với khách hàng qua một loạt các trải nghiệm được lựa chọn kỹ càng. Dù là một bữa ăn tại nhà, nơi các thành viên gia đình quây quần, hay bữa ăn phong nhã tại một nhà hàng cao cấp, những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc sống dường như luôn có sự xuất hiện của những hương vị tuyệt vời.

Nâng tầm đam mê ẩm thực

Sau hai năm bị kìm hãm bởi đại dịch, nhu cầu kết nối với những người thân yêu qua niềm đam mê chung đối với ẩm thực ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Thấu hiểu điều này, Mastercard mang đến chương trình One Dines Free với những đặc quyền trải nghiệm ẩm thực xuyên suốt năm dành cho các tín đồ đam mê ẩm thực.

Theo đó, chủ thẻ Mastercard được miễn phí một món chính khi tới dùng bữa tại các nhà hàng đối tác của Mastercard tại 9 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm: Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Thực khách sẽ được dùng món chính miễn phí khi dùng bữa cùng tối đa 5 bạn đồng hành. Món chính có giá trị nhỏ nhất sẽ được quy đổi miễn phí khi thanh toán bằng thẻ có thương hiệu Mastercard. Chương trình ưu đãi áp dụng cho tất cả chủ thẻ Mastercard và không giới hạn số lần trải nghiệm trong thời gian diễn ra chương trình.

Trải nghiệm “One Dines Free” tại Việt Nam

Từ những biến tấu hiện đại của các hương vị truyền thông, cho đến sự kết hợp từ các nền ẩm thực khác nhau trên toàn cầu, hãy cùng khám phá một số trải nghiệm tuyệt vời từ các nhà hàng thuộc chương trình One Dines Free tại Việt Nam và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn từ Mastercard.

1. Nhà hàng The Rhythms

Như cái tên đầy ‘nhịp điệu’, The Rhythms được lấy cảm hứng từ những giai điệu cổ điển của dàn giao hưởng King’s Symphony. Đến với The Rhythms, thực khách có thể thưởng thức những di sản ẩm thực và hương vị truyền thống Việt Nam được chế biến theo phong cách hiện đại. Nội thất cổ điển, sang trọng, vị trí đắc địa, ẩm thực fusion cao cấp, The Rhythms chắc chắn sẽ không làm các tín đồ ẩm thực Á - Âu thất vọng.

Thông tin cơ bản:

Địa chỉ: 33-35 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giờ mở cửa: 6:30 - 10:00; 17:00 - 22:00 (cả tuần)

2. Chuỗi nhà hàng Lion City Exclusive

Khởi đầu là một cửa hàng nhỏ cổ kính chỉ phục vụ duy nhất món cháo ếch Singapore, Lion City Exclusive hiện nay đã mở rộng thành chuỗi nhà hàng Singapore lớn nhất tại Việt Nam, với phương châm “Mang lại trải nghiệm ẩm thực Singapore tốt nhất cho thực khách”. Sau hơn 10 năm hoạt động, thực đơn của nhà hàng cũng được cải tiến và phong phú hơn, tiêu biểu như "cua sốt ớt Singapore".

Thông tin cơ bản:

Địa chỉ 1: 45 Lê Anh Xuân, Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa: 8:00 AM - 3:00 AM (cả tuần)

Địa chỉ 2: 40 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa: 10:30 - 22:30 (cả tuần)

3. Nhà hàng P'ti Saigon

Nhà hàng P'ti Saigon lấy cảm hứng từ ẩm thực Địa Trung Hải mang hơi thở vùng Provence, miền nam nước Pháp. Không gian của P'ti Saigon cũng được thiết kế theo phong cách Pháp, với khu quầy bar gỗ là một dấu ấn rất riêng của nhà hàng kết hợp bar lounge này trong suốt hai năm hoạt động.

Sở hữu đội ngũ nhân viên luôn mang lại cho khách hàng dịch vụ tốt nhất cùng menu độc đáo, phù hợp với yêu cầu của từng thực khách, P'ti Saigon chắc chắn là một điểm đến không thể bỏ qua đối với các tín đồ đam mê ẩm thực.

Thông tin cơ bản:

Địa chỉ: 52 Ngô Quang Huy, Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa: 11:00 - 14:30, 7:00 - 21:00 (thứ Ba - Chủ Nhật)

Tìm hiểu thêm thông tin về các nhà hàng thuộc chương trình “One Dines Free” của Mastercard cùng với các ưu đãi ẩm thực hấp dẫn tại https://www.onedinesfree.com/