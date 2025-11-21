Khách Việt mua VinFast Vero X vì “xanh, sạch, tiện lợi, đi 262 km không phải nghĩ”

Lựa chọn xanh, sạch, tiện lợi

Chuyển sang xe máy điện để đón đầu quy định hạn chế xe xăng trong Vành đai 1 năm tới, anh Nguyễn Thế Bảo (Hà Nội) vừa đặt mua chiếc VinFast Vero X - mẫu xe bắt đầu có mặt ở đại lý hơn 1 tháng trước. “Tôi thích công nghệ mới nên khi thấy VinFast ra mắt xe, mình quan tâm luôn. Giá xe đang là 34,9 triệu đồng, tốt hơn cả dòng xe xăng mình quan tâm ban đầu là Honda Vision, mà không phải băn khoăn về mức phát thải”, anh Bảo chia sẻ.

VinFast Vero X được phát triển từ dòng Vento Neo, nhưng phần pin và khung xe được điều chỉnh để phù hợp với thiết kế một pin cố định, có thể lắp thêm một pin phụ. Động cơ của xe là dạng BLDC inhub, có công suất tối đa 2.250 W, đem lại khả năng tăng tốc 0-50 km/h trong 15 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa là 70 km/h.

Theo anh Bảo, ban đầu, khi quyết mua xe điện, anh từng nghĩ sẽ phải “đánh đổi” sự tiện lợi do đang quen sử dụng xe máy xăng. Thế nhưng, trái với định kiến “xe điện không đi được xa”, “sạc bất tiện”, anh đã có trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với Vero X.

“Vero X có pin cố định là 2,4 kWh, sạc đầy đi được khoảng 134 km. Quãng đường này cũng đủ dùng với lịch trình làm việc hàng ngày rồi, thế nhưng khi lắp pin phụ, xe còn có tầm vận hành tăng lên tới 262 km. Như vậy thì ngang ngửa quãng đường Honda Vision đi được khi đổ đầy bình”, anh Bảo phân tích thiết kế có thể lắp pin phụ của Vero X khiến mẫu xe này phù hợp cả với người chỉ dùng đi làm, đi học lẫn những khách hàng thường xuyên đi quãng đường dài.

Đây cũng là lý do anh Phạm Văn Phong (Hà Nội) quyết định lựa chọn VinFast Vero X. “Với thiết kế 2 pin, tôi sạc xe tại hầm chung cư hay ra trạm, hoặc mang pin phụ lên nhà sạc cũng được. Nói chung là linh hoạt cho mọi người, dù điều kiện hạ tầng sạc như thế nào”, anh Phong cho biết.

Do thường xuyên về quê cách Hà Nội 50 km nên người dùng này đã mua thêm pin phụ để thuận tiện sử dụng. Theo anh Phong, chi phí mua pin phụ của Vero X hay các dòng xe máy điện hai pin khác của VinFast chỉ 5 triệu đồng - mức giá hợp lý để tận hưởng sự tiện lợi. “Mua Vero X thêm pin phụ thì cũng ngang tiền mua Honda Lead nhưng xe điện sạch hơn, sạc điện cũng đơn giản hơn là phải ra trạm xăng xếp hàng chờ đợi, rồi hít khói suốt ngày”, anh chỉ ra.

Trả trước chỉ từ hơn 3 triệu đồng

Có mức giá hợp lý nhưng loạt tính năng, trang bị hiện đại trên VinFast Vero X là điểm thu hút người dùng. Mẫu xe này sở hữu hệ thống đèn full LED, màn hình TFT bắt mắt, chìa khóa thông minh (Smart Key) tích hợp chức năng tìm xe trong bãi đỗ, bật/tắt máy và khóa cổ từ xa. Cốp xe tiêu chuẩn khi không lắp pin phụ có dung tích lên tới 35 lít - đủ đáp ứng nhu cầu của bất kỳ người dùng nào. Ngoài ra, xe được trang bị phanh đĩa phía trước, giảm xóc trước dạng ống lồng thuỷ lực và giảm xóc đôi phía sau.

“Chất lượng của xe máy điện VinFast thì đã được nhiều người đi trước kiểm nghiệm, nhưng hãng xe Việt vẫn áp dụng chính sách bảo hành theo tôi là vượt trội hơn các hãng xe khác”, chị Yên Hà (TP.HCM), vừa chốt “chia tay” chiếc xe xăng cũ để đến với Vero X cho biết. Cụ thể, người dùng được bảo hành 6 năm với xe và 8 năm với pin - mức bảo hành mà chị Hà nhận xét “chưa bao giờ thấy trên thị trường”.

Đáng chú ý, Vero X đang chinh phục nhiều khách hàng nhờ chính sách giá hấp dẫn. Hiện tại, hãng xe Việt hỗ trợ khách hàng mua xe máy điện 10% giá xe và 100% lệ phí trước bạ. Với Vero X, chính sách này tương đương khoản ưu đãi lên tới 4 triệu đồng. Chưa hết, người dùng Việt còn đang được mua xe trả góp lên tới 80%, đồng nghĩa, chỉ cần trả trước từ hơn 3 triệu đồng để nhận xe. Tỷ lệ vay lên tới 90% nếu mua xe để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform.

Bên cạnh Vero X, khách hàng cũng có cơ hội tiếp cận các mẫu xe máy điện với thiết kế 2 pin tiện lợi như Feliz, Evo Grand, Flazz… Theo nhiều chuyên gia, các mẫu xe đến từ thương hiệu Việt ngày càng đem tới tiện ích cho người dùng, trở thành lựa chọn thay thế xe xăng lý tưởng trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh.