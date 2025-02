Khách Tây thắc mắc về bánh chưng vuông

TPO - Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, hàng vạn du khách nước ngoài đến Cát Bà du lịch, đón Tết cổ truyền Việt Nam. Nhiều vị khách ấn tượng với bánh chưng xanh, đặc biệt là những thắc mắc về bánh chưng vuông ở miền Bắc.

Hàng vạn khách quốc tế ăn Tết trên vịnh Lan Hạ

Ngày 3/2, Sở Du lịch Hải Phòng cho biết, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (25/1-2/2), Hải Phòng đón và phục vụ khoảng 170.000 lượt khách du lịch. Trong đó, hơn 23.000 lượt khách quốc tế, 147.000 lượt khách nội địa.

Các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố đã chủ động trang trí, tổ chức nhiều chương trình, sản phẩm du lịch, xây dựng phương án kích cầu du lịch dịp Tết.

Theo đơn vị này, lượng khách du lịch đến Hải Phòng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tăng so với năm 2024 do hệ thống giao thông của thành phố đã cải thiện, nâng cấp, các công trình công cộng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh được đầu tư cải tạo nâng cấp không gian đẹp, thông thoáng phục vụ khách du xuân.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện lãnh đạo UBND huyện Cát Hải cho biết, 9 ngày nghỉ Tết, địa phương đón hơn 27.500 lượt khách, trong đó 17.900 khách quốc tế (65%).

Dịp Tết, huyện Cát Hải đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc phục vụ người dân và khách du lịch, nổi bật là màn bắn pháo hoa trên đảo thời khắc giao thừa.

Trước, trong và sau Tết, huyện đã phối hợp với các đơn vị, cơ sở kinh doanh chuẩn bị hàng hóa đầy đủ, rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, niêm yết giá dịch vụ. Đồng thời, triển khai nhiều chương trình khuyến mại, mở rộng các sản phẩm du lịch thu hút khách.

Khách Tây thích bánh chưng, nhận lì xì

Lãnh đạo UBND quận Đồ Sơn cho biết, dịp Tết Nguyên đán địa phương đón chủ yếu khách nội địa, nhất là du khách đến các di tích lịch sử, văn hóa tâm linh, đi du xuân trẩy hội đầu năm.

Công tác trang trí, tuyên truyền, tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và tổ chức đón khách được quận Đồ Sơn triển khai từ sớm. Do đó, từ ngày đầu năm mới, quận Đồ Sơn đón hàng vạn khách thập phương về chiêm bái, dâng hương tại các đền, chùa, di tích lịch sử.

Ông T.V.C. (chủ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du thuyền ở Vịnh Lan Hạ) chia sẻ, dịp Tết, 3 du thuyền của công ty hoạt động hết công suất phục vụ khách nước ngoài, trong đó khách châu Âu và khách Trung Quốc là chủ yếu.

Dịp Tết, ông T.V.C. và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nghỉ đêm trên Vịnh Lan Hạ đã chủ động tổ chức và thông báo cho khách nước ngoài về lịch trình tour có chương trình đón Tết cổ truyền Việt Nam trên du thuyền như: ăn bánh chưng, giò chả, ngắm hoa mai, hoa đào, nhận lì xì đầu năm…

Ông C. chia sẻ, khách Tây rất hào hứng với ẩm thực Tết cổ truyền của Việt Nam, họ ấn tượng với bánh chưng. Có vị khách nước ngoài hóm hỉnh thắc mắc, ăn Tết ở Sài Gòn với món bánh chưng tròn nhưng ra Cát Bà lại được ăn bánh chưng vuông.

Đối với khách Trung Quốc, Tết Nguyên đán ở Việt Nam có nhiều nét tương đồng với văn hóa của họ nên khách cảm giác như đang đón Tết quê nhà.

Theo ông T.V.C, thời khắc giao thừa, du thuyền di chuyển tới khu vực trống gần Vịnh Hạ Long hoặc thị trấn Cát Bà để du khách cùng ngắm pháo hoa, đón năm mới. Họ tỏ ra rất thích thú, vui vẻ khi được nhận bao lì xì đỏ và uống rượu vang đêm giao thừa.