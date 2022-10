Khách Tây tấp nập trở lại TPHCM

TPO - TPHCM vừa đón du thuyền Le Lapérouse của Hãng Ponant (Pháp) với 100 du khách đến từ Pháp, Mỹ, Đức...sau khoảng 3 năm tạm ngưng vì dịch COVID-19. Theo một số trang chuyên thống kê, du lịch TPHCM đang dần thu hút du khách khi việc tìm kiếm thông tin trên các nền tảng tăng gần 50% so với năm 2018.

Tín hiệu vui từ khách tàu biển

Ngày 2/10, du thuyền Le Lapérouse của Hãng Ponant đưa 100 du khách Pháp, Mỹ, Đức... đến TPHCM sau lần đến gần nhất vào giữa tháng 11/2019. Đây là đoàn khách tàu biển đầu tiên đến TPHCM khi ngành du lịch mở cửa đón khách quốc tế trở lại sau dịch COVID-19. Điều này chứng tỏ du lịch thành phố đã trở lại bình thường, từ đường bộ, hàng không đến đường biển.

Theo đơn vị Lữ hành Saigontourist, nhiều đoàn khách quốc tế đặt lịch trước đó bắt đầu khởi hành đến Việt Nam, nhiều nhất vẫn là khách từ châu Âu, Mỹ, Australia… Rất nhiều sản phẩm tour giai đoạn cuối năm cũng được đẩy mạnh giới thiệu đến du khách. Một số doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận thị trường mới thay vì trông chờ vào những thị trường truyền thống như Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc…

Đáng chú ý, nguồn khách Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia cũng được đánh giá tiềm năng, khi liên tục có nhiều đoàn công tác đến TPHCM và địa phương khác để tìm hiểu thị trường, đưa vào chương trình khai thác sắp tới.

Chia sẻ tại buổi đón du thuyền Le Lapérouse, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết, từ nay đến cuối năm, ngành du lịch thành phố dự tính đón khoảng vài đoàn khách tàu biển lớn (200-300 khách). Khách tàu biển quay trở lại là tín hiệu đáng mừng khi ngành du lịch TPHCM xác định đây là nguồn khách quan trọng.

Gần đây, hàng loạt quận huyện trên địa bàn TPHCM chủ động xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển sản phẩm du lịch chuyên biệt, gồm tour ngày và đêm. Chẳng hạn như phố đi bộ Bùi Viện, Nguyễn Huệ (quận 1); phố thời trang, phố ẩm thực đêm Phùng Hưng - Lão Tử, phố vàng bạc (quận 5); phố đi bộ - thương mại - ẩm thực và văn hóa (quận 7); khu ẩm thực đêm tại tuyến đường Hà Tôn Quyền, chợ đêm Đầm Sen Square (quận 11); tour “Gò Vấp, trăm năm tìm lại dấu xưa”, “Tân Bình, biết bao điều thú vị”, “Sống động quận 1”; khu ẩm thực thủy hải sản đặc sắc Cần Giờ (chợ đêm Cần Giờ).

Lãnh đạo huyện Hóc Môn, Củ Chi cũng cho biết đang nghiên cứu, xem xét xây dựng đề án phát triển kinh tế đêm trên địa bàn…

Việc cho ra nhiều sản phẩm du lịch mới của TPHCM đã nhanh chóng đón được nhiều đoàn khách lớn, ngay sau khi đại dịch được kiểm soát. Các doanh nghiệp lữ hành tiết lộ, nhiều đoàn khách từ châu Âu, Mỹ, Australia… sẽ tiếp tục đến TPHCM dịp cuối năm nay và đầu năm mới 2023, chưa kể các đoàn khách nhỏ lẻ vài chục người/đoàn vẫn đến đều đặn từ khi thành phố mở cửa đến nay.

Ông Thái Doãn Hồng, Giám đốc Công ty Du lịch Thanh Thanh, chia sẻ, mỗi tuần công ty đón 2-3 đoàn khách quốc tế, chủ yếu khách châu Âu, Australia đến TPHCM tham quan, du lịch, sau đó sẽ xuôi về các tỉnh thành ĐBSCL hoặc địa phương khác.

Du lịch TPHCM tăng gần 50% lượt tìm kiếm

Việc TPHCM đón đoàn khách tàu biển đầu tiên sau đại dịch chứng tỏ du khách quốc tế và các đối tác nước ngoài đang dần quan tâm đến địa danh Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng.

Minh chứng cho điều này thể hiện rõ nhất khi TPHCM vừa góp mặt trong danh sách 7 điểm đến có lượt tìm kiếm và quan tâm tăng nhanh chóng của du khách Mỹ vào mùa thu, do Tạp chí Condé Nast Traveler khảo sát. Số liệu từ công ty du lịch trực tuyến của Mỹ và công cụ tìm kiếm Kayak cho thấy, so với cùng kỳ năm 2018, lượt tìm kiếm về du lịch TPHCM đã tăng 46%. Nền tảng Expedia (Mỹ) cũng chỉ ra mức tăng trưởng 63% về lượt tìm kiếm về TPHCM so với cùng kỳ 2021.

Về chiến lược thu hút khách thời gian tới, ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist, thông tin, đơn vị đang đẩy mạnh xúc tiến các hoạt động quảng bá du lịch đến những thị trường tiềm năng. Hiện tại, các mảng du lịch đón khách nội địa, quốc tế và đưa khách đi nước ngoài của đơn vị đều hoạt động hết công suất.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông - Marketing TST tourist, nhận định, du lịch TPHCM đã và đang thu hút khách nước ngoài mạnh mẽ hơn sau thời gian dài tập trung hồi phục.

Trong khi đó, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Truyền thông Lữ hành Fiditour – Vietluxtour cho biết đơn vị mong muốn đẩy mạnh quảng bá du lịch của TPHCM thông qua việc chăm chút nhiều tour, tuyến mới đặc sắc trên địa bàn trung tâm thành phố, như du lịch đường sông, City tour… Từ những kết quả trên, nỗ lực thay đổi, làm mới sản phẩm của ngành du lịch TPHCM trước mắt đã gặt hái được những kết quả nhất định.

TPHCM với mục tiêu "khả thi" đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế năm 2022 Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết: “Chỉ còn vài tháng nữa kết thúc năm 2022. Đây cũng là cao điểm đón khách quốc tế. Ngành du lịch TPHCM đã lên kế hoạch chuẩn bị nhiều sản phẩm và sự kiện. Điển hình là phối hợp cùng các quận huyện, doanh nghiệp tiếp tục ra mắt những sản phẩm mới; đẩy mạnh chiến dịch truyền thông “TPHCM chào đón bạn” để thành phố trở thành điểm đến được yêu thích, sống động hàng đầu khu vực. Ngành du lịch sẽ đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến đón khách quốc tế, lễ hội khinh khí cầu, tuần lễ du lịch, giải marathon quốc tế, tuần lễ du lịch MICE thế giới… Nhìn chung, mục tiêu đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế đến TPHCM trong năm 2022 hoàn toàn khả thi"

