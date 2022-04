Khách sạn 4-5 sao kín phòng, các khu du lịch lớn 'tung' chương trình hút khách

Các khách sạn 4-5 sao ven biển Đà Nẵng hầu như đã kín phòng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tuy vậy, các khách sạn 1-3 sao vẫn còn nhiều phòng phục vụ du khách. Trong lúc đó, các khu du lịch lớn trên địa bàn "tung" nhiều chương trình để thu hút du khách dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.

Khách sạn 4-5 sao ven biển kín phòng

Những ngày này, chị Anh Thư, Trưởng bộ phận kinh doanh và tiếp thị khách sạn 5 sao TMS Hotel Danang Beach (số 290 đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cùng các nhân viên của khách sạn tất bật dọn dẹp phòng, chuẩn bị nhiều dịch vụ tốt nhất để chuẩn bị đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới đây. Theo chị Anh Thư, đến thời điểm này, khách sạn đã kín phòng dịp lễ 30/4 và 1/5. Đây là tín hiệu mừng sau hai năm khách sạn cũng như ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

"Tất cả tiện nghi phòng khách, ẩm thực và các dịch vụ khác như hồ bơi, spa, fitness của khách sạn đều đã được tân trang, bảo dưỡng để sẵn sàng mở cửa hoạt động trở lại sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid. Và hơn cả là sự nhiệt huyết, háo hức của đội ngũ quản lý và nhân viên năng động, tâm huyết với nghề và tâm lý sẵn sàng mang đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Đặc biệt, để tri ân khách hàng, những gói nghỉ dưỡng được thiết kế đặc biệt nhằm mang lại một kỳ nghỉ biển đầy thư giãn và giúp phục hồi tinh thần, tái tạo năng lượng dành riêng cho khách Việt Nam chỉ từ VND 1,350,000 net/phòng/đêm", chị Anh Thư cho biết.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Duẩn, Giám đốc Điều hành khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng (đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, dịp lễ 30/4 và 1/5, các khách sạn ven biển được du khách đặt phòng rất nhiều. "Riêng tại khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng đến thời điểm này cũng gần như kín phòng dịp lễ 30/4 và 1/5; giá phòng trên dưới 1 triệu đồng/phòng tùy từng loại phòng. Ngoài ra, dự kiến khách dịp cao điểm hè 2022 đến Đà Nẵng tăng, hiện tại công suất phòng đã nhận đặt được khoảng 40-50% rồi", ông Nguyễn Văn Duẩn cho biết.

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết dịp lễ 30/4 và 1/5 tới đây, tín hiệu khách rất tốt. Theo ông Dũng, hiện ngày lễ bình quân mỗi ngày có khoảng 80 chuyến bay trong nước đến Đà Nẵng; chưa kể lượng xe cá nhân và đi bằng các phương tiện khác đến Đà Nẵng, dự đoán có khả năng vượt qua lúc cao điểm dịp lễ 30/4 và 1/5 của năm 2019.

"Hiện nay các khách sạn 4-5 sao ven biển thì gần như đã kín phòng, chỉ còn các khách sạn 2-3 sao ở trung tâm thì còn phòng. Đà Nẵng không "cháy" phòng, du khách vẫn tiếp tục tới Đà Nẵng được", ông Cao Trí Dũng nói.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết thêm, Đà Nẵng chủ trương giám sát chặt chất lượng dịch vụ, để làm sao khách đông nhưng chất lượng dịch vụ vẫn đảm bảo. Trong gày 27/4, ngành du lịch sẽ họp quán triệt về kiểm soát chất lượng phục vụ khách du lịch trong mùa cao điểm.

"Không có tình trạng nâng giá quá cao trong mùa cao điểm, mà giá được kiểm soát. Đà Nẵng là một trong những điểm đến kiểm soát rất tốt về giá cả, gần như không có tình trạng tăng giá khách sạn hay các dịch vụ", ông Dũng nói và cho biết nguồn nhân lực ngành du lịch đã được phục hồi và đảm bảo để phục vụ du khách dịp lễ và mùa cao điểm du lịch sắp tới.

Các khu du lịch lớn "tung" chương trình thu hút du khách

Theo bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc Truyền thông Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, dịp lễ 30/4 và 1/5, thời gian nghỉ kéo dài 3 – 4 ngày nên dự kiến khu du lịch sẽ đón khoảng 25 đến 30 ngàn lượt khách tham quan và trải nghiệm dịch vụ. Để tăng hiệu quả kích cầu khu du lịch, thu hút khách, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài tổ chức chương trình sự kiện phục vụ du khách dịp lễ này với chủ đề "Mừng lễ lớn – tặng quà xinh" với nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn và thú vị dành cho tất cả du khách khi đến vui chơi tại khu du lịch này.

"Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài cũng có nhiều hạng mục mới đã đưa vào hoạt động và sử dụng miễn phí trong gói phổ thông như: Khu rừng tình yêu, khu tắm khoáng tự nhiên có nhiều hồ lớn nhỏ với các nhiệt độ khác nhau để phục vụ nhu cầu tắm khoáng của du khách, cảnh quan sườn đồi được mở rộng,…Mặt khác, khu du lịch cũng sẽ đưa vào hoạt động của nhà hàng Phượng Hoàng chuyên phục vụ buffet lẩu và buffet nướng để tăng sự đa dạng cho dịch vụ ẩm thực của du khách", bà Hương nói.

Đại diện Công viên châu Á – Asia Park cho biết sẽ mở cửa trở lại vào đúng dịp lễ 30/4 - 1/5 và miễn phí toàn bộ vé vào cổng cho người dân và du khách đến tham quan, vui chơi tại đây. Ngoài miễn phí vé vào cửa, Công viên châu Á còn triển khai 2 hình thức vé ưu đãi dành cho du khách muốn trải nghiệm dịch vụ và các trò chơi, gồm: Vé All in one trải nghiệm không giới hạn tất cả các trò chơi sẽ có giá 200.000 đồng/vé dành cho người lớn, 100.000 đồng/vé trẻ em 1m-1m4, miễn phí cho trẻ em dưới 1m; Vé trải nghiệm Vòng quay Sun Wheel có giá 100.000 đồng/lượt người lớn, 50.000 đồng/lượt trẻ em 1m-1m4 và miễn phí cho trẻ dưới 1m.

Tại Khu du lịch Sun World Ba Na Hills, dịp này du khách sẽ được trải nghiệm thế giới siêu thực "Cổng Thời gian". Đây là công trình mới được khai trương tại Bà Nà Hills đúng dịp 30/4 này. Tại đây, du khách sẽ được "xuyên không" vào xứ sở của những người khổng lồ tại vương quốc Mặt Trời và Mặt Trăng. Bên cạnh đó, chuyến tàu hỏa leo núi 2 cũng được khai trương, du khách sẽ trải qua hành trình du ngoạn kéo dài gần 430m ngập tràn hoa cỏ trên đỉnh núi để rời Vương quốc Mặt Trời và đến với Vương quốc Mặt Trăng.

Ngoài ra, tại Quảng trường Beer Plaza trên đỉnh Bà Nà diễn ra lễ hội Ẩm thực và Bia B'estival 2022. Đặc biệt, từ ngày 30/4 đến 31/8, du khách sẽ được thưởng thức show diễn độc đáo "The battle of the Moon Kingdom". Show diễn chủ đề này sẽ đưa du khách vào một thế giới siêu thực đầy tính nghệ thuật, và tiếp tục bồi đắp danh tiếng cho Bà Nà – vùng đất của sáng tạo và những show diễn đẳng cấp quốc tế