Khách sạn 30 năm tuổi ở trung tâm TP.HCM dừng hoạt động

TPO - Liên quan đến vụ việc nhắn tin miệt thị phụ huynh, học sinh ở Nghệ An, đã có 5/6 giáo viên xin nghỉ việc.

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động và bổ nhiệm Trung tá Phạm Văn Dũng, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.