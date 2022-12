Khách quốc tế giảm mạnh: Có nguyên nhân thị thực

TP - Năm 2022 ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 65 triệu lượt khách gồm 60 triệu lượt khách trong nước và 5 triệu lượt khách quốc tế, song kết thúc tháng 11, cả nước chỉ đón hơn 2,95 triệu lượt khách quốc tế.

Sau dịch, thị trường du lịch nội địa tăng trưởng mạnh, thậm chí còn tốt hơn so với thời điểm trước dịch, trong khi mảng khách quốc tế vẫn đang gặp khó khăn. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong 11 tháng qua, cả nước chỉ đón hơn 2,95 triệu lượt khách quốc tế, thấp hơn nhiều so với con số hơn 18 triệu lượt vào năm 2019.

Theo đại diện một công ty lữ hành, 2 nguồn khách quốc tế lớn của du lịch Việt Nam là Trung Quốc và Nga vẫn chưa thể tiếp cận vì những khó khăn khách quan. Vị này cũng cho rằng, ngoài chính sách COVID-19 ảnh hưởng việc mở cửa du lịch tại một số quốc gia, một số thị trường du lịch khác như châu Âu, châu Mỹ do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nên lượng người đi du lịch giảm mạnh. Tuy nhiên, chuyên gia du lịch Nguyễn Thái Minh cho rằng, điều đó chưa hẳn đúng, bởi tại một số quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan đã đón 7,56 triệu lượt du khách quốc tế trong10 tháng và dự kiến sẽ đón 10 triệu lượt trong năm 2022. Malaysia mở cửa du lịch ngày 1/4 và tới cuối tháng 8 đã đón được 4,5 triệu lượt khách quốc tế và dự kiến đón 9,2 triệu lượt khách trong năm 2022. Điều đó cho thấy, những lý do khách quan có tác động đến du lịch nhưng không phải là lý do chính khiến du khách quốc tế ít tới Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Toản, Tổng giám đốc Công ty Image Travel & Events cho biết, do chính sách Việt Nam miễn visa cho khách đến từ nhiều nước châu Âu chỉ 15 ngày nên các công ty lữ hành phải hạn chế phần lớn sản phẩm tour quá thời gian này tại Việt Nam. Rất nhiều du khách quốc tế phải có thời gian ít nhất từ 18-20 ngày mới có thể đi thăm những thắng cảnh lớn của Việt Nam, như lộ trình đi miền núi phía Bắc gồm cụm Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình đến cụm Huế - Hội An, rồi vào TPHCM, miền Tây Nam bộ. Tuy nhiên, với 15 ngày miễn visa, du khách sẽ chỉ đi được vài điểm chính.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, danh sách miễn visa cho 25 nước của Việt Nam chưa cạnh tranh so với các nước trong khu vực như Singapore (miễn cho 157 nước), Malaysia (155 nước), Thái Lan (60 nước). Nhiều quốc gia phát triển ở châu Âu và châu Mỹ có khách du lịch chất lượng cao, đi dài ngày và chi tiêu cao chưa nằm trong diện miễn thị thực. Chuyên gia du lịch Nguyễn Thái Minh cho biết, sau đại dịch COVID-19, Thái Lan là nước có chính sách thị thực rất thông thoáng khi miễn visa cho 64 quốc gia và vùng lãnh thổ với thời gian cao nhất lên đến 90 ngày, trong đó thời gian miễn visa phổ biến nhất là 30 ngày. Với chính sách visa này, Thái Lan muốn thu hút du khách quốc tế vào mùa du lịch cao điểm năm nay, đặc biệt là du khách Âu-Mỹ. Đây sẽ là thế mạnh để Thái Lan có thể cạnh tranh với các quốc gia lân cận và Việt Nam cần sớm có giải pháp để không bị chậm chân.