Khách quốc tế đến Tân Sơn Nhất tăng cao trước kỳ nghỉ lễ

TPO - Trước MV "There's no one at all” có nội dung tiêu cực của Sơn Tùng M-TP, lãnh đạo Bộ GD&ĐT khẳng định, sẽ có biện pháp rà soát, phát hiện, tư vấn, hướng nghiệp, giáo dục nhằm giúp các em có đủ hiểu biết, không bị ảnh hưởng.