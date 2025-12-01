Khách mời hôn lễ Woo Bin - Min Ah: Toàn tên "khủng", D.O. sẽ chạy show để hội ngộ?

HHTO - Đám cưới của cặp đôi Kim Woo Bin và Shin Min Ah dự kiến diễn ra vào ngày 20/12. Mạng lưới quan hệ "khủng" của cô dâu và chú rể hứa hẹn một dàn khách mời toàn ngôi sao hạng A.

Đám cưới của cặp đôi Kim Woo Bin và Shin Min Ah sau 10 năm công khai hẹn hò sẽ chính thức diễn ra vào lúc 7 giờ tối 20/12 tại khách sạn Shilla (Seoul, Hàn Quốc). Hôn lễ được tổ chức riêng tư, chỉ mời gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết. Nhưng dựa trên mạng lưới quan hệ "khủng" của cô dâu và chú rể, công chúng đang dự đoán đây sẽ là nơi quy tụ dàn sao cực hot của làng giải trí Hàn Quốc.

Tình yêu 10 năm đáng ngưỡng mộ của cặp đôi đã đi đến hồi kết hạnh phúc.

Đầu tiên phải kể đến tri kỷ Lee Jong Suk, người được coi là người bạn không thể tách rời của Kim Woo Bin. Mối quan hệ thân thiết này được biết đến khi họ bén duyên từ bộ phim School 2013 nhưng thật ra cả hai đã cùng nhau bước vào ngành giải trí từ những ngày đầu với tư cách người mẫu. Tình bạn của họ thân thiết đến mức từng vướng tin đồn tình cảm, khiến Kim Woo Bin phải đáp lại rằng "Tình bạn là một dạng của tình yêu".

"Cặp đôi chân dài" thân thiết đến mức từng vướng tin đồn tình cảm.

Kang Ha Neul là người bạn thân thiết khác của Kim Woo Bin, quen biết nhau qua bộ phim Người thừa kế và sau đó gắn bó hơn qua Twenty. Kang Ha Neul đã từng viết một bức tâm thư dài, đầy cảm xúc để động viên Kim Woo Bin trong suốt thời gian anh điều trị ung thư vòm họng.

Kim Woo Bin cũng là thành viên của nhóm bạn thân nổi tiếng F5 Model cùng với Lee Soo Hyuk, Kim Young Kwang, Sung Joon, và Hong Jong Hyun. Điểm chung của hội bạn này là đều xuất thân từ giới người mẫu, có ngoại hình xuất chúng và sau này chuyển sang lĩnh vực diễn xuất. Họ gặp gỡ nhau từ những ngày đầu tiên chập chững trên sàn diễn thời trang và vẫn giữ liên lạc, ủng hộ nhau trong mọi hoạt động cho đến tận ngày nay.

Hội "toàn chân" Lee Soo Hyuk, Kim Young Kwang, Sung Joon, và Hong Jong Hyun cũng được fan mong chờ sẽ có mặt tại hôn lễ.

Một trong những "hội bạn quyền lực" của K-Biz gồm Kim Woo Bin, Lee Kwang Soo, Jo In Sung, Cha Tae Hyun, Bae Sung Woo, Kim Ki Bang, và D.O. (EXO) được dự đoán sẽ góp vui tại hôn lễ. Đáng chú ý, hội bạn này còn có Song Joong Ki, người từng có mối quan hệ anh em thân thiết đến mức "người nhà" với Lee Kwang Soo. Tuy nhiên, nghi vấn Song Joong Ki "nghỉ chơi" với nhóm đang lan truyền khi anh vắng mặt trong chuyến du lịch chung gần đây và không tương tác nhiều với bạn bè, điều này khiến sự góp mặt của anh tại đám cưới trở thành một dấu hỏi.

Ngoài ra, dân tình cũng hoài nghi về khả năng tham dự của D.O. (EXO). Bởi anh sẽ cùng EXO tham dự lễ trao giải Melon Music Awards (MMA) vào lúc 17h (theo giờ Hàn Quốc) cùng ngày, trong khi đám cưới bắt đầu lúc 19h. Sự chênh lệch chỉ 2 tiếng giữa hai sự kiện này khiến việc D.O. kịp hoàn thành lịch trình và di chuyển tới đám cưới gần như là rất khó nếu anh muốn có mặt trọn vẹn từ đầu đến cuối ở 2 nơi.

Mặc dù vậy, người hâm mộ vẫn nuôi hy vọng về một màn "chạy show" ngoạn mục, bởi sự có mặt của D.O. không chỉ mang đến bài hát chúc mừng mà còn có thể tạo ra màn kết hợp đáng mong chờ với Lee Kwang Soo ngay tại hôn lễ. Có thể nam idol sẽ không có mặt xuyên suốt tại MMA 2025 mà có thể chỉ tham gia biểu diễn hoặc cùng nhận giải ở hạng mục nào đó sau đó tức tốc chạy đi "ăn cưới".

Bộ ba thân thiết Kim Woo Bin, Lee Kwang Soo và D.O. cùng nhau tham gia chương trình thực tế "Gieo gì gặt nấy".

Về phía cô dâu Shin Min Ah, người bạn thân lâu năm Gong Hyo Jin được dự đoán sẽ là một trong những khách mời nữ quan trọng nhất. Tình bạn của họ kéo dài từ khi Shin Min Ah còn là học sinh lớp 8. Cả hai không chỉ cùng nhau hợp tác trong Volcano High và Sisters on the Road mà còn có tính cách bù trừ cho nhau.

Gong Hyo Jin từng bày tỏ sự trân trọng với Shin Min Ah vì đã luôn điềm tĩnh, chín chắn so với tuổi.

Thiệp cưới đặc biệt của cặp đôi cũng đã được tiết lộ, chiếc thiệp được Shin Min Ah minh họa bằng nét vẽ đơn giản còn Kim Woo Bin thì viết lời mời. Trang phục cưới của họ cũng theo phong cách tối giản và hiện đại, cô dâu tiết lộ sẽ chọn một chiếc váy cưới thanh lịch, trong khi chú rể chọn tuxedo đen cổ điển.