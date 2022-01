Khách đến bến xe Hà Nội dự kiến tăng 300% so với ngày thường

TPO - Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, Cty Cổ phần bến xe Hà Nội vừa đưa ra kế hoạch phục vụ dịp cao điểm này và cho biết, dự kiến lượng khách ra bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm trong các ngày cao điểm Tết sẽ tăng đến 300% so với ngày thường.

Cụ thể, lãnh đạo Cty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, năm nay số ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần kéo dài 9 ngày, từ ngày 29/1 (tức ngày 27 tháng chạp năm Tân Sửu) đến hết ngày 6/2 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần). Đây là kỳ nghỉ lễ quan trọng đối với mỗi người dân Việt Nam, tuy nhiên do tình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các ca F0 tăng nhanh, tâm lý người dân lo ngại việc di chuyển bằng xe khách nên dự kiến lượng hành khách đi lại qua các bến sẽ không cao.

Tuy nhiên vào một số ngày cao điểm về đi lại, như ngày 21, 22 và các ngày 26, 27, 28, 29 tháng Chạp, lượng khách được dự báo sẽ tăng cao so với ngày thường, tỷ lệ khoảng 300%. Cụ thể trong thời gian trên, tại bến xe Mỹ Đình lượng khách qua bến khoảng 4.000 lượt/ngày và lượt xe là 380 lượt/ngày; tại bến xe Giáp Bát là 4.200 lượt khách/ngày và 400 lượt xe/ngày; Bến xe Gia Lâm là 1.600 lượt khách/ngày và 220 lượt xe/ngày.

Bến xe Hà Nội dự kiến khách tăng 300% so với ngày thường.

“Với số tăng này, do ngày thường hiện nay lượng khách ra bến thấp, chỉ đạt khoảng 50% công suất thiết kế, nên việc tăng trên sẽ không vượt năng lực vận chuyển theo biểu đồ vận hành tại các bến xe”, ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Cty Cổ phần bến xe Hà Nội đánh giá.

Từ thực tế trên, lãnh đạo Cty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, Công ty tập trung đề nghị các doanh nghiệp vận tải trên tuyến chuẩn bị tốt phương tiện để hoạt động theo biểu đồ và cơ bản không cần tăng cường phương tiện.

Kế hoạch phục vụ cao điểm Tết Nhâm Dần của Cty Cổ phần bến xe Hà Nội triển khai đến các bến xe bắt đầu từ 22/1 đến ngày 10/2/2022 (tức 20 tháng Chạp năm Tân Sửu đến 22 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Cty Cổ phần bến xe Hà Nội yêu cầu các bến xe bố trí lực lượng chống dịch, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh do dịch bệnh, phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương để đảm bảo an toàn phòng dịch; Tổ chức sắp xếp phương tiện hoạt động trên các bến một cách hợp lý, khoa học đảm bảo an toàn giao thông; Lập kế hoạch dự trù vé, lệnh xuất bến phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán…