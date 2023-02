Khắc phục gấp đoạn đường xảy ra 4 vụ tai nạn liên tiếp

TPO - Tại dự án nâng cấp Quốc lộ 19 qua Gia Lai có nhiều vị trí bong tróc, ổ gà, sình lún... gây nguy hiểm, mất an toàn giao thông. Từ ngày 15/12/2022 đến nay, trên tuyến đường này xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết.

Ngày 23/2, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 (Khu Quản lý Đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam) đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ GTVT) chỉ đạo các nhà thầu phải đảm bảo an toàn giao thông khi thi công dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (dự án Nâng cấp Quốc lộ 19).

Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 15/12/2022 đến nay, trên Quốc lộ 19 thuộc dự án này (đoạn qua huyện Mang Yang, Gia Lai) đã xảy ra ít nhất 4 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, 1 người bị thương.

Do đó, để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện đi lại, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 đề nghị Ban Quản lý Dự án 2 chỉ đạo các nhà thầu thi công trên quốc lộ 19 kiểm tra, xử lý vị trí bong tróc, ổ gà, sình lún, không có cọc tiêu, đoạn có cắm cọc tiêu nhưng thiếu dây văng gây mất an toàn giao thông, các cống ngang...

Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 đề nghị Ban Quản lý Dự án 2 chỉ đạo nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện. Thời gian khắc phục các tồn tại nêu trên trước ngày 28/2 và có văn bản, hình ảnh báo cáo khối lượng thực hiện gửi văn phòng tổng hợp báo cáo.

Trước đó, đầu tháng 2, UBND huyện Mang Yang cũng có văn bản yêu cầu chủ đầu tư dự án đảm bảo an toàn giao thông khi thi công.