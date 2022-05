“Khác biệt hay là chết”: Triết lý xây dựng thương hiệu bền vững

"Khác biệt hay là chết" là triết lý mà mỗi doanh nghiệp phải khắc cốt ghi tâm trước cả lúc hình thành ý tưởng khởi nghiệp. Đó cũng là tên cuốn sách marketing hay nhất mọi thời đại.

Cuốn sách marketing hay nhất mọi thời đại

Mỗi giây, thị trường toàn cầu chứng kiến sự gia tăng đáng kinh ngạc của các hạng mục sản phẩm trong mọi chủng loại hàng hóa. Từ giữa thế kỷ 20, khi kỷ nguyên công nghiệp dịch chuyển sang kỷ nguyên sáng tạo với tính đặc trưng của ngành công nghệ tạo ý tưởng (Ideas Engineering) và các khái niệm mới (Concepter), người tiêu dùng càng có vô số lựa chọn giữa các sản phẩm cùng loại.

Thực tế này cho thấy, thế giới kinh doanh đang tồn tại cuộc cạnh tranh khốc liệt nhằm chiếm lĩnh tâm trí khách hàng và trở thành thương hiệu được chọn đầu tiên. Khác biệt hóa trở thành vấn đề mấu chốt để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Jack Trout là người khởi xướng thuyết định vị và thuyết chiến tranh tiếp thị, nhà sáng lập Tập đoàn Trout & Partner có văn phòng tại hơn 20 quốc gia, từng tư vấn chiến lược marketing cho các tập đoàn nổi tiếng như IBM, Burger King, Merrill Lynch, Xerox, Merck, Lotus, Ericsson, Repsol, Hewlett-Packard, Procter & Gamble… Cùng cộng sự của ông, Steve Rivkin - nhà sáng lập Rivkin & Associates chuyên tư vấn chiến lược marketing cho những công ty danh tiếng nằm trong danh sách Fortune 500 - đã cùng nhau định nghĩa thuật ngữ “Khác biệt hóa”, tạo thành từ ngữ lớn trong giới kinh doanh ngày nay.

Jack Trout và Steve Rivkin chính là tác giả của những cuốn sách best-sellers trên toàn cầu như: Định vị (Positioning), 22 quy luật bất biến trong marketing (The 22 Immutable Laws Of Marketing), 22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu (The 22 Immutable Laws of Branding), Đơn giản là hoàn hảo (The Power Of Simplicit)… và tác phẩm được đánh giá là cuốn sách marketing hay nhất mọi thời đại Khác biệt hay là chết - Differentiate or Die. Tác phẩm được cho là sách gối đầu giường của các CEO, chủ doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp khắp thế giới.

Công thức khác biệt để chiếm lĩnh trong tâm trí

“Khác biệt hay là chết” đúc kết hơn 30 năm kinh nghiệm tư vấn chiến lược xây dựng thương hiệu của hai bậc thầy marketing. Ngay từ khi xuất bản lần đầu vào năm 2.000, cuốn sách đã đạt tiếng vang lớn khi dẫn ra những nguyên lý cốt lõi tạo sự khác biệt trong tâm trí người tiêu dùng, đồng thời chỉ rõ những quan điểm sai lầm của các doanh nghiệp trong chiến lược xây dựng thương hiệu.

“Khác biệt hay là chết” bao gồm 26 chương hướng dẫn chi tiết nghệ thuật vận hành các nhân tố quan trọng thúc đẩy sự hình thành bản sắc khác biệt của thương hiệu, nghệ thuật kết hợp nguồn nhân lực và các chương trình quảng bá tác động đến thị trường. Đặc biệt, cuốn sách đã đúc kết được bốn bước tạo ra sự khác biệt và cách thức tránh “bẫy khác biệt” bằng giải pháp liên kết giữa khác biệt hóa và vị thế hóa nhằm chiếm lĩnh, in sâu dấu ấn thương hiệu trong tâm trí khách hàng.

Trong kỷ nguyên sáng tạo của công nghệ và số hóa, khách hàng có nhiều sản phẩm cùng loại để lựa chọn, chỉ cần không nắm được quy luật lựa chọn, thương hiệu sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Tư duy và cách thức thực thi khác biệt là nền tảng mà các doanh nghiệp phải lấy làm kim chỉ nam để tồn tại, phát triển trường tồn.

Cuốn sách “Khác biệt hay là chết” dành cho bất kỳ ai đã, đang hoặc sẽ khởi sự kinh doanh và tất cả bạn đọc quan tâm đến marketing truyền thông. Tác phẩm thuộc lĩnh vực Kinh tài học trong Tủ sách Nền Tảng Đổi Đời do Nhà sáng lập – Chủ Tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết cẩn trọng tuyển chọn. Độc giả có thể tìm đọc và chọn mua sách tại các không gian Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên E-Coffee trên toàn quốc hoặc tại App Trung Nguyên Legend Café cho phiên bản sách in và ebook.

“Khác biệt hay là chết”: Triết lý xây dựng thương hiệu bền vững

TRI THỨC LÀ ÁNH SÁNG!

TRI THỨC LÀ SỨC MẠNH CỦA DÂN TỘC!

