Kẹt xe không ngại, chỉ ngán… sòng bài

TP - Campuchia vốn nổi tiếng với các casino thu hút rất nhiều người nghiện đỏ đen, lớn nhất phải nhắc tới Nagaworld ở thủ đô Phnom Penh. Bên cạnh nạn kẹt xe và thời tiết nắng nóng, đây cũng là mối lo thường trực của nhiều đoàn thể thao khi tham dự SEA Games 32 .

“Không cần lo ngại về tắc đường, điều đó sẽ không xảy ra”, đây là tuyên bố của Thủ tướng Hun Sen khi SEA Games 32 bắt đầu khởi tranh ở Campuchia. Phát biểu của ông Hun Sen cho thấy một thực tế, tắc đường và kẹt xe là tình trạng phổ biến ở thủ đô Phnom Penh. Thực tế nước chủ nhà đã có những nỗ lực rất lớn, đưa ra các giải pháp để hạn chế tối đa tình trạng tắc đường, đảm bảo giao thông trong bối cảnh phải đón lượng khá đông khách quốc tế.

Tuy nhiên, kẹt xe vẫn xảy ra khá thường xuyên ở các nút giao thông trọng yếu. Lễ khai mạc SEA Games mới đây chứng kiến dòng xe nối dài hàng km đông đặc ở tuyến đường vào tổ hợp thể thao Morodok Techo. Từ trung tâm thủ đô Phnom Penh tới đây chỉ khoảng hơn 20km nhưng thời gian di chuyển bằng taxi hoặc tuk tuk có thể lên tới cả tiếng đồng hồ.

Một khó khăn chung khác với đoàn thể thao các nước là thời tiết nắng nóng ở Campuchia. Thủ đô Phnom Penh thường có nhiệt độ lên dao động từ 35-38 độ C, cao điểm chạm ngưỡng 40 độ C. Đội tuyển bóng đá nữ có lẽ là những người cảm nhận rõ nhất sự khắc nghiệt của nắng nóng Phnom Penh, do vừa có chuyến tập huấn 2 tuần trước đại hội ở Nhật Bản, nơi nhiệt độ chỉ khoảng trên dưới 19 độ C.

Các VĐV phải uống nước thường xuyên mỗi buổi tập và khi trở về tới khách sạn thì… gần như bã người vì mệt và nắng. HLV Mai Đức Chung sau trận thắng Malaysia cũng thừa nhận nắng nóng phần nào ảnh hưởng tới các cầu thủ, khiến đội lỡ nhiều cơ hội.

Ngoài bóng đá, các môn phải thi đấu ngoài trời như điền kinh, marathon hay xe đạp…VĐV nhiều người sau các buổi tập mệt không muốn ăn, chỉ uống nước. Thời tiết nắng nóng khiến việc di chuyển, thay đổi thời tiết liên tục từ lạnh (phòng điều hoà) ra nóng cũng khiến các VĐV dễ bị ốm, giảm thể lực.

Campuchia vốn nổi tiếng với các sòng bài ở nhiều nơi. Sòng bài lớn nhất ở thủ đô Phnom Penh là Nagaworld, được xây dựng tráng lệ, an ninh nghiêm ngặt và cũng… có sức hút lớn nhất. Hầu như du khách nào đến Phnom Penh đều tranh thủ đảo qua Nagaworld, để tham quan hoặc thoả mãn cơn nghiện.

Và Nagaworld cũng là mối lo thường trực đối với nhiều đoàn thể thao. HLV, VĐV nếu lao vào cơn say đỏ đen có thể ảnh hưởng đến sự tập trung cho SEA Games. Vấn đề là Nagaworld lại khá gần với các điểm tổ chức thi đấu SEA Games, cách khu vực “phố Tây” ở Phnom Penh khoảng gần 2km. Để đảm bảo an toàn, đoàn Thái Lan thậm chí ra lệnh cấm các thành viên vào casino ở Campuchia. Trưởng đoàn Thái Lan, Thana Chaiprasit cho biết vào sòng bạc không thích hợp với các VĐV đang làm nghĩa vụ quốc gia, dù Thái Lan không cấm VĐV ra ngoài.

Với đoàn thể thao Việt Nam, dù không ra lệnh cấm như trên nhưng một lãnh đạo ngành cho biết, đoàn luôn có khuyến cáo thành viên tuân thủ pháp luật nước sở tại, tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn. Một điểm thuận lợi theo vị này, các môn thể thao đều ở làng VĐV trong tổ hợp sân Morodok Techo, cách khá xa khu dân cư và Nagaworld. VĐV do đó không bị phân tâm nhiều và thường hầu hết thành viên đoàn đều ý thức được nhiệm vụ của mình khi dự SEA Games.

Tại SEA Games 32, chỉ 2 đội bóng đá nam và nữ đóng quân ở ngoài khách sạn để tiện việc tập luyện, thi đấu. Tuy nhiên đây là hai môn các VĐV thường xuyên thi đấu quốc tế, sinh hoạt tập thể và tuân theo kỷ luật khá chặt chẽ. Chính vì vậy, lãnh đội môn bóng đá cũng cho rằng không có vấn đề gì đáng ngại với thành viên 2 đội bóng đá.