Kanye West hẹn hò thiên thần nội y Candice Swanepoel

TPO - Theo nhiều nguồn tin, Kanye West hiện hẹn hò người mẫu nóng bỏng Candice Swanepoel. Rapper tỷ phú qua lại với thiên thần nội y người Nam Phi sau khi yêu nhiều người đẹp ở Hollywood.

Theo nguồn tin của Page Six, Kanye West đang tìm hiểu Candice Swanepoel. Song, đó chưa phải là cuộc hẹn nghiêm túc. Họ đang được cho là cố tình tung tin hẹn hò để quảng bá dòng kính mát mới do West thiết kế.

Thông tin hẹn hò rộ lên sau khi Kanye West và siêu mẫu nội y dự tiệc cùng nhau tại New York Fashion Week. Sau bữa tiệc, họ cùng rời đi bằng chiếc SUV của West và dừng lại tại một khách sạn nổi tiếng, theo TMZ.

Nguồn tin của Entertainment Tonight lại cho biết Kanye West và Candice đang bắt đầu hẹn hò. Họ cảm thấy gắn kết vì có niềm đam mê với thời trang và sự sáng tạo.

Còn theo The Sun, giọng ca Donda đưa Candice đến Anh du lịch. "Kanye và Candice nhiều lần gặp nhau. Anh còn giới thiệu bạn gái cho nhiều bạn bè. Nhưng đến nay, mọi thứ khá bình thường do cả hai bận rộn với công việc. Mối quan hệ này khả quan hơn lần nam ca sĩ hẹn hò Irina Shayk và Julia Fox", nguồn tin của The Sun nói.

Theo Page Six, nhiều khả năng Candice và Kanye West đang hợp tác để cùng PR. Trước đó, cựu thiên thần nội y cũng là gương mặt đại diện cho hãng quần áo của Kim Kardashian - vợ cũ Kanye West.

Sau khi ly hôn Kim Kardashian, Kanye West hẹn hò nhiều người đẹp nóng bỏng, trong số đó phải kể đến Irina Shayk, Julia Fox và gần đây nhất là Chaney Jones - người bị nói là bản sao của Kim. Song, các cuộc tình đều chóng vánh nhưng gây ồn ào truyền thông.

Về phía Candice Swanepoel, cô từng là siêu mẫu nội y đình đám của hãng Victoria's Secret. Năm 2012, người đẹp Nam Phi vào danh sách 10 người mẫu có thu nhập cao nhất của Forbes. Cô kết hôn với bạn trai lâu năm vào năm 2015, có hai con trai nhưng lại chia tay vào năm 2019.