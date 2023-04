Jungkook (BTS) đứng đầu tìm kiếm vì mái tóc lạ

TPO - Từ khóa "Jungkook", "Mái tóc của Jungkook" hiện đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm trên Twitter và vào top những chủ đề được quan tâm nhất trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc).

Ngày 25/4, truyền thông Hàn đưa tin về hình ảnh mới nhất đang "gây bão" mạng của Jungkook. Cụ thể, khi tham gia sự kiện quảng bá phim Dream - dự án mới có sự tham gia của Park Seo Joon và IU, Jungkook cùng V (BTS) xuất hiện với ngoại hình khác lạ khiến khán giả chú ý.

Trong lần xuất hiện này, Jungkook trở thành tâm điểm với mái tóc dài gần chạm vai và được uốn xoăn lơi. Nam ca sĩ tỏ ra ngượng ngùng trước ống kính cánh săn ảnh.

Jungkook đã nuôi tóc dài được hơn một năm. Anh bắt đầu xuất hiện với mái tóc bồng bềnh kể từ sự kiện Yet To Come, lễ khai mạc World Cup 2022 ở Hàn Quốc. Lúc đó, mái tóc của Jungkook được cắt theo dáng mullet.

Đa số cho rằng năm 2022, vẻ ngoài của Jung Kook có phần chín chắn, trưởng thành hơn với mái tóc được nuôi dài. Tới năm 2023, khi mái tóc dài gần chạm vai, vẻ ngoài của Jungkook được cho là trở nên bụi bặm.

Hiện tại, từ khóa "Mái tóc của Jungkook" đứng thứ 16 trong danh sách tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Ngoài ra, từ khóa "Jungkook", "Jungkookie" hiện giữ vị trí số một ở danh sách xu hướng tìm kiếm trên toàn cầu của mạng xã hội Twitter.

Tại sự kiện ra mắt phim Dream, ngoài Jungkook, V, còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao khác như Kim Soo Hyun, Kim Woo Bin, Han So Hee, Yoo In Na, Kim Hye Yoon.

Trước đây, Jungkook chia sẻ anh là fan của IU. Trong năm 2022, Jungkook có mặt ở cả hai buổi hòa nhạc kỷ niệm 14 năm hoạt động của IU tại Hàn Quốc.

An Vy