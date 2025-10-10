Jisoo BLACKPINK "gấp đôi visual" kết hợp cùng Zayn, âm nhạc hay vượt kỳ vọng khán giả

HHTO - Ca khúc mới nhất của Jisoo BLACKPINK kết hợp với Zayn Malik đang tạo nên cơn sốt với những phản hồi tích cực của khán giả cho chất lượng "10 điểm" từ phần nghe đến phần nhìn.

Đúng 11h ngày 10/10 (giờ Việt Nam), Jisoo đã phát hành MV EYES CLOSED - đánh dấu lần trở lại đường đua âm nhạc sau gần 8 tháng kể từ EP ARMOTAGE. Lần trở lại này của Jisoo nhận được nhiều sự chú ý bởi sự góp mặt của cựu thành viên One Direction là Zayn Malik.

Trước đó, Zayn Malik đã "hint" trước cho màn kết hợp bằng việc tham dự buổi lưu diễn DEADLINE Worldtour của BLACKPINK tại New York. Màn kết hợp được hai nghệ sĩ nhanh chóng xác nhận sau đó, khiến cho những khán giả yêu nhạc của cả hai thị trường âm nhạc US-UK và K-Pop vô cùng mong chờ.

Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp Jisoo kết hợp với một ca sĩ phương Tây với tư cách nghệ sĩ solo.

EYES CLOSED được miêu tả là một bản tình ca Pop R&B truyền tải thông điệp ý nghĩa về sự buông bỏ quá khứ, chấp nhận khuyết điểm và tập trung hoàn toàn vào khoảnh khắc hiện tại trong một mối quan hệ mới. Jisoo và Zayn trong vai một đôi tình nhân với những trải lòng về tình yêu, từ đó dẫn dắt và tìm thấy nhau sự đồng điệu và cuối cùng quyết định "nhắm mắt lại" tận hưởng tình cảm lứa đôi trước mọi phán xét và sai lầm.

Ca khúc nhận được nhiều phản hồi tích cực với giai điệu và phần phối khí thời thượng, thể hiện rõ được tinh thần của một bản Pop R&B hiện đại với nhịp độ nhẹ nhàng, phần piano ấm áp, âm bass trầm và các nhạc cụ synth điện tử bắt tai.

Bài hát thể hiện tham vọng của Jisoo và Zayn trong việc chinh phục khán giả nghe nhạc toàn cầu.

Trong một phần teaser, cả hai nghệ sĩ đã gọi màn kết hợp này là: "Two voices, one orbit" (Hai giọng ca, một quỹ đạo). Tinh thần hòa quyện này đã được thể hiện rõ khi sản phẩm âm nhạc này được ra mắt. Đây cũng là điểm gây ấn tượng nhất của bài hát khi cân bằng hai chất giọng có màu sắc khác nhau: Một Zayn cuốn hút với chất giọng luyến láy R&B sở trường hòa hợp với một Jisoo có âm vực trầm và cách xử lý đơn giản, điềm tĩnh.

Jisoo được khen ngợi với phát âm tiếng Anh tự nhiên, rõ ràng. Phần hát của nữ idol và Zayn được chuyển đổi liên tục và đồng thanh ở những phân đoạn điệp khúc tạo nên những khoảnh khắc "hòa làm một quỹ đạo", khiến cho tổng thể của EYES CLOSED mang đậm chất lãng mạn và êm ái của những bài tình ca.

Màn thể hiện tiến bộ của Jisoo nhận được nhiều sự hoan nghênh của công chúng.

MV của EYES CLOESED cũng được đầu tư với chất lượng tương xứng với khía cạnh âm nhạc. Lấy cảm hứng từ phong cách tương lai, viễn tưởng, câu chuyện của MV thể hiện sự kết nối của một cặp đôi bất chấp sự xa xôi của không gian vũ trụ bao la. Phần CGI chỉn chu cùng với các background tĩnh được khai thác hiệu quả giúp MV EYES CLOSED tạo ra hiệu ứng điện ảnh ấn tượng.

Bên cạnh đó, cả Jisoo và Zayn Malik đều "danh bất hư truyền" khi là những nhan sắc hàng đầu của BLACKPINK và One Direction. Sự kết hợp về mặt hình ảnh của hai "tượng đài visual" đã giúp cho khán giả được tận hưởng những thước phim đẹp mãn nhãn.

"Bữa tiệc nhan sắc" thịnh soạn được bày ra trong MV EYES CLOSED.

MV EYES CLOSED đã ngay lập tức ra mắt hạng 2 trên bảng xếp hạng YouTube Trending toàn cầu. Jisoo cũng trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên bảng xếp hạng âm nhạc MelOn, chứng tỏ sức hút không bàn cãi của nàng chị cả nhà BLACKPINK trên thị trường âm nhạc nội địa và thế giới.