Jihyo TWICE khiến các fan bất ngờ về sự đảm đang, tháo vát khi sống một mình

TPO - Một phần cuộc sống thường nhật của Jihyo (TWICE) đã được chia sẻ trong chương trình “I Live Alone” khiến các fan bất ngờ về sự đảm đang, tháo vát của nữ thần tượng.

Mới đây, trong video ngắn giới thiệu tập mới chương trình I Live Alone của đài MBC, thành viên nhóm nhạc TWICE đã tiết lộ về việc rời khỏi ký túc xá và bắt đầu sống một mình. Jihyo nói: “Tôi chuyển khỏi ký túc cũng được hơn hai năm rồi.”

Có thể thấy phòng khách của căn hộ mà Jihyo hiện đang ở khá rộng rãi với tường trắng kết hợp hài hòa cùng cây xanh và nội thất chủ yếu là màu nâu hoặc kem. Phòng bếp cũng được Jihyo trang trí theo phong cách và màu sắc tối giản.

Các fan khen cách trang trí tuy tối giản nhưng gây ấn tượng bởi cách bày trí các chậu cây trong nhà, khiến cho ngôi nhà trông thoáng mát và gần gũi với thiên nhiên hơn. Jihyo giải thích rằng cô đã chọn màu trắng và nâu làm chủ đạo để các đồ vật trong nhà sẽ trông hài hòa hơn với màu xanh của cây.

Đoạn video cũng quay lại cuộc sống thường ngày của nữ thần tượng. Jihyo cũng tiết lộ rằng bản thân bận rộn vào những ngày nghỉ hơn là khi phải đi làm. Có thể thấy nữ idol luôn chân luôn tay dọn dẹp nhà cửa. Thành viên TWICE cũng cho thấy mình là cô gái có thể “lên sân khấu, xuống nhà bếp” khi tự lắp bóng đèn cho nhà bếp ngon lành.

Sắp tới đây, Jihyo sẽ debut solo với album solo đầu tay ZONE có bài hát chủ đề Killing Me Good, được ra mắt vào ngày 18/8. Các fan đang vô cùng ngóng đợi. Jihyo là một trong những giọng hát chủ lực của TWICE, và đã đến lúc để giọng hát đó được tỏa sáng hơn nữa.

Khi những bức ảnh quảng bá cho album được đăng tải, trưởng nhóm TWICE đã khiến các fan không thể rời mắt trước tạo hình vô cùng cá tính và tự tin.

Được biết, bài hát chủ đề Killing Me Good do Park Jin Young sáng tác và được hoàn thiện bởi những nhà sáng tác nổi tiếng như Melanie Fontana, Lindgren, and Marcus Lomax, The Monsterz & Strangerz. Sự kết hợp giữa giai điệu gây nghiện và màu giọng tươi sáng của Jihyo được mong chờ sẽ khiến người nghe phải liên tục ấn “replay”.