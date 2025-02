Jennie (BlackPink) mặc nội y táo bạo

TPO - Jennie gây sốt với ca khúc mới "ExtraL" kết hợp cùng Doechii. Thành viên BlackPink nóng bỏng khi diện mốt lộ nội y trong MV.

Ngày 21/2, Jennie phát hành đĩa đơn mới ExtraL hợp tác cùng Doechii, đánh dấu ca khúc thứ ba trích từ album Ruby sắp ra mắt vào tháng 3. Bài hát kết hợp giữa những giai điệu hip-hop mang dấu ấn của Doechii với phong cách pop đặc trưng của thành viên BlackPink.

Trong MV do Lyrical Lemonade (Cole Bennett) đạo diễn, Jennie và Doechii xuất hiện trong những bộ pantsuit trắng, tạo dáng ấn tượng cùng câu hát: “Do my, do my ladies run this, ladies run this?” (Tạm dịch: Các cô gái của tôi làm chủ cuộc chơi này). Đặc biệt, Jennie táo bạo khi diện mốt lộ nội y, tạo hình robot độc lạ.

Ca khúc được sản xuất bởi Dem Jointz - nhà sản xuất từng hợp tác với Christina Aguilera, Brandy, Kanye West, cũng như nhiều nghệ sĩ Kpop như NCT 127 và Aespa.

Sản phẩm mới của Jennie nhận được nhiều đánh giá tích cực, khách mời nổi bật lấn lướt nghệ sĩ chính. Thebiaslist nhận xét, Doechii mang đến nguồn năng lượng bùng nổ trong verse hai, đoạn nhạc “ăn tiền” hơn hẳn so với câu hook “do my ladies run this?” lặp lại liên tục, đồng thời mang đến một sự thay đổi nhịp điệu cần thiết để giữ bài hát luôn thú vị.

“Tổng thể, ExtraL giống như tổ hợp những mảnh ghép đáng nhớ được ráp lại để tạo nên thứ âm nhạc gai góc - một phiên bản nâng cấp của những ca khúc mạnh mẽ đã làm nên tên tuổi BlackPink” - Thebiaslist viết.

Sau khi rời YG, phát hành nhạc riêng, Jennie từng bước khẳng định vị thế khi album Ruby 15 ca khúc và quy tụ dàn khách mời đình đám như Childish Gambino, Dua Lipa, Dominic Fike, FKJ và Kali Uchis.

ExtraL là single thứ ba từ album solo đầu tay của Jennie, cũng là sản phẩm đầu được phát hành dưới thương hiệu riêng của cô - Odd Atelier, hợp tác cùng Columbia Records. Trước đó, Jennie đã ra mắt Mantra vào tháng 10/2024 và Love Hangover hợp tác cùng Fike vào tháng 1.

Bên cạnh sự nghiệp solo, Jennie sẽ sớm trở lại sân khấu cùng BlackPink trong chuyến lưu diễn quốc tế của nhóm mùa hè này. Nhóm sẽ tổ chức các buổi diễn quy mô lớn tại 10 thành phố trên thế giới, bao gồm các điểm dừng tại Bắc Mỹ như Los Angeles, New York, Chicago và Toronto.

Tour diễn khởi động với hai đêm diễn tại Seoul, Hàn Quốc vào ngày 5-6/7, sau đó tiếp tục đến Bắc Mỹ với các sân khấu lớn như SoFi Stadium (Los Angeles) ngày 12/7, Soldier Field Stadium (Chicago) vào ngày 18/7, Rogers Stadium (Toronto) ngày 22/7, và Citi Field (New York) ngày 26/7.