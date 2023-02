ITL xây dựng nguồn nhân lực làm nền tảng cho sự phát triển bền vững

ITL đang chuẩn bị cho hành trình “Transformation” lần thứ ba của tập đoàn trong giai đoạn 2023 – 2027 với mục tiêu North Star - ngôi sao sáng trong ngành Logistics khu vực có doanh thu tỉ USD, trong đó nguồn nhân lực là một trong những nền tảng then chốt được chú trọng.

Trong năm 2022, Tập đoàn ITL xây dựng phương án kinh doanh với mức tăng trưởng trên 20% mục tiêu đã đề ra. Mặc dù đối mặt với tình hình biến động mạnh của thế giới - nhất là trong quý 3 và quý 4 với nhiều khó khăn diễn ra tại các quốc gia trên thế giới, dẫn đến sự sụt giảm mạnh về nhu cầu giao thương, vận chuyển… nhưng đội ngũ ITL đã kiên cường vượt qua và đạt các mục tiêu tăng trưởng như đã đề ra. ITL tiếp tục đầu tư mở rộng các cơ sở hạ tầng và hoàn thiện hệ sinh thái logistics của mình thông qua các hoạt động đầu tư tại TP HCM/Đà Nẵng và khu vực phía Bắc. Các trung tâm Logistics mới được xây dựng khắp 3 miền… sẽ là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong dài hạn.

Bên cạnh đó, ITL đã vinh dự nhận được các giải thưởng lớn “Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á 2022” (Best Companies To Work For In Asia 2022), tiếp tục thiết lập nên những cột mốc thành công rực rỡ trên hành trình trở thành National Champion - doanh nghiệp dẫn đầu ngành công nghiệp vận tải hàng hóa và Logistics.

Giải thưởng “Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á” là giải thưởng quốc tế uy tín được Tạp chí HR Asia trao tặng hàng năm, nhằm vinh danh các doanh nghiệp có Chính sách nhân sự vượt trội; Chế độ đãi ngộ hấp dẫn; Văn hóa và môi trường làm việc hàng đầu và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi nhằm gắn kết nhân viên. Năm 2022, giải thưởng đã thu hút 622 doanh nghiệp từ các ngành nghề khác nhau đăng ký tham gia, trong đó 120 doanh nghiệp được vinh danh. Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên ITL tham gia giải thưởng danh giá này và đã xuất sắc dành chiến thắng, góp tên vào “Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á 2022”.

ITL đang chuẩn bị cho hành trình “Transformation” lần thứ ba của tập đoàn trong giai đoạn 2023 – 2027 với mục tiêu North Star - ngôi sao sáng trong ngành Logistics khu vực có doanh thu tỉ USD. Mục tiêu lớn chắc chắn không thể thiếu đi những thách thức lớn, nhưng ITL cùng với các nền tảng và nguồn lực cùng với sự đồng lòng nỗ lực của đội ngũ đã sẵn sàng cho hành trình thú vị này. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục tập trung đầu tư cho ba giá trị cốt lõi: Cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái Logistics ; Con người và Công nghệ. Đặc biệt, ITL sẽ tiếp tục đầu tư vào con người và nâng tầm thành nguồn vốn quý giá (Human Capital), giúp công ty tạo ra doanh thu, thúc đẩy phát triển.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, ITL sẽ tiếp tục tập trung cho các chương trình thu hút tài năng cấp cao và chuyên gia giỏi, xây dựng đội ngũ trẻ kế thừa (bên ngoài và nội bộ các công ty thành viên), mặt khác, chú trọng vào việc giữ chân và gắn kết nhân viên lâu dài với Tập đoàn. Mọi hoạt động quản trị nguồn nhân lực đều hướng đến mục tiêu kiến tạo cho nhân viên công việc có ý nghĩa, xứng đáng để gắn bó lâu dài cho công ty thông qua: phát triển cá nhân và nghề nghiệp - tưởng thưởng và ghi nhận - đóng góp giá trị cho cộng đồng (ESG).

“Công thức thành công của ITL dựa trên 3 đỉnh tam giác: công nghệ - tài chính - nhân lực. Do đó, bên cạnh nền tảng tốt về hệ sinh thái dịch vụ Logistics, tài chính, công nghệ thì tôi tin rằng lợi thế cạnh tranh lớn nhất của ITL chính là yếu tố con người”, ông Nguyễn Quốc Thúc – Phó Tổng Giám đốc ITL, VP Phụ Trách Nguồn nhân lực chia sẻ.

Với năng lực về vận hành, chiến lược kinh doanh, cùng các nền tảng về cơ sở hạ tầng, công nghệ, quy trình, tính kết nối hệ thống và đội ngũ nhân lực có chuyên môn cao, gắn kết tổ chức và luôn đặt khách hàng là trung tâm trong mọi hoạt động, ITL đã đạt được những thành công lớn, khẳng định vị thế dẫn đầu của mình thông qua kết quả kinh doanh đạt cột mốc 500 triệu USD và giải thưởng Thương Hiệu Quốc Gia Việt Nam 2022. Đồng thời, ITL còn có một mục tiêu lớn hơn nữa đó là chung tay cùng với các doanh nghiệp Logistics tại Việt Nam tăng hiệu quả khai thác và tối ưu hóa các chi phí - hướng tới giảm các chi phí Logistics cho Việt Nam tương đương các nước phát triển trong khu vực.