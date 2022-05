Israel phản đối phát biểu của Ngoại trưởng Nga về Hitler

TPO - Ngày 2/5, Israel chỉ trích phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vì gợi ý rằng trùm phát xít Adolf Hitler có nguồn gốc Do Thái.

Ngoại trưởng Israel Yair Lapid cho biết sẽ triệu đại sứ Nga đến để “nói chuyện cứng rắn” về phát biểu mà ông Lavrov đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình Ý ngày 1/5.

“Đó là phát biểu tai tiếng, không thể tha thứ, là sai lầm lịch sử nghiêm trọng, và chúng tôi yêu cầu một lời xin lỗi”, ông Lapid nói với trang tin YNet.

Đại sứ quán Nga chưa đưa ra phát biểu nào.

Trong cuộc trả lời kênh Rete 4 của Ý, ông Lavrov được hỏi rằng bằng cách nào Nga có thể cho rằng cần phải “phi phát xít hoá” Ukraine khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một người Do Thái.

“Khi họ nói ‘đây là phát xít hoá gì nếu chúng tôi là người Do Thái’, tôi nghĩ rằng Hitler cũng có nguồn gốc Do Thái, vì thế điều đó chẳng có ý nghĩa gì”, ông Lavrov nói thông qua phiên dịch.

“Trong một thời gian dài, chúng tôi đã nghe rằng những người Do Thái thông thái nói rằng những người bài Do Thái mạnh nhất chính là bản thân người Do Thái”, ông Lavrov nói.

Bình Giang