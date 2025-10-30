Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Công dân số

Google News

Instagram ra mắt tính năng vẽ trên khung chat: Gen Z thích thú khoe “tác phẩm” sáng tạo

Sơn Trần

HHTO - Instagram vừa triển khai một tính năng mới trong phần Direct Message, cho phép người dùng trực tiếp vẽ, trang trí lên khung trò chuyện khi chat với bạn bè.

Đây được xem là bước làm mới trải nghiệm nhắn tin của nền tảng hình ảnh lớn nhất thế giới, nhằm tạo thêm không gian để hội Gen Z thể hiện cá tính.

Người dùng có thể chọn nhiều loại cọ, màu sắc và hiệu ứng thú vị. Việc sáng tạo không còn giới hạn trong emoji hay sticker như trước mà đã trở thành một “tấm canvas mini” để mỗi người thỏa sức vẽ vời. Các đường nét, họa tiết và chữ viết tay được thể hiện một cách tự nhiên, giúp cuộc trò chuyện trở nên sinh động hơn.

571193675-1271910448301262-7966289146093442809-n.jpg

Ngay sau khi xuất hiện, tính năng này đã nhanh chóng trở thành trào lưu, nhất là đối với giới trẻ. Hàng loạt tài khoản đăng tải ảnh chụp màn hình những khung chat được trang trí bắt mắt lên story và mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ còn biến phần chat thành tranh minh họa hài hước về cuộc sống thường ngày, câu tỏ tình dí dỏm hoặc lời chúc sáng tạo dành cho bạn bè.

Một số bạn còn chia sẻ mẹo kết hợp tính năng vẽ với ảnh, GIF hay chế độ chụp cùng nhau của Instagram để tạo thành những khung chat độc đáo như poster phim hoặc postcard du lịch. Sự sáng tạo lan tỏa khiến cộng đồng mạng liên tục bàn luận, khoe thành phẩm như một hoạt động giải trí mới.

570738570-17936126586096974-5237108951801208338-n.jpg

Đây được xem là nỗ lực của Instagram nhằm tăng tính tương tác cá nhân và cạnh tranh với các nền tảng đang thu hút giới trẻ như Snapchat hay các ứng dụng nhắn tin sáng tạo khác. Người dùng kỳ vọng trong thời gian tới Instagram sẽ bổ sung thêm nhiều bộ công cụ vẽ chuyên nghiệp hơn, thậm chí cho phép chia sẻ và remix tác phẩm trực tiếp giữa bạn bè.

572794359-17929836825113347-1489798478966999670-n.jpg

Tính năng mới đang góp phần biến nhắn tin không chỉ là trao đổi thông tin mà còn là cách thể hiện cá tính, cảm xúc và sự hài hước của chính người dùng trong thế giới số.

cover.jpg
Sơn Trần
#Instagram #tính năng vẽ #Direct Message #trò chuyện sáng tạo #giới trẻ #kỹ thuật số #tương tác

Cùng chuyên mục