Instagram ra mắt tính năng vẽ trên khung chat: Gen Z thích thú khoe “tác phẩm” sáng tạo

HHTO - Instagram vừa triển khai một tính năng mới trong phần Direct Message, cho phép người dùng trực tiếp vẽ, trang trí lên khung trò chuyện khi chat với bạn bè.

Đây được xem là bước làm mới trải nghiệm nhắn tin của nền tảng hình ảnh lớn nhất thế giới, nhằm tạo thêm không gian để hội Gen Z thể hiện cá tính.

Người dùng có thể chọn nhiều loại cọ, màu sắc và hiệu ứng thú vị. Việc sáng tạo không còn giới hạn trong emoji hay sticker như trước mà đã trở thành một “tấm canvas mini” để mỗi người thỏa sức vẽ vời. Các đường nét, họa tiết và chữ viết tay được thể hiện một cách tự nhiên, giúp cuộc trò chuyện trở nên sinh động hơn.

Ngay sau khi xuất hiện, tính năng này đã nhanh chóng trở thành trào lưu, nhất là đối với giới trẻ. Hàng loạt tài khoản đăng tải ảnh chụp màn hình những khung chat được trang trí bắt mắt lên story và mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ còn biến phần chat thành tranh minh họa hài hước về cuộc sống thường ngày, câu tỏ tình dí dỏm hoặc lời chúc sáng tạo dành cho bạn bè.

Một số bạn còn chia sẻ mẹo kết hợp tính năng vẽ với ảnh, GIF hay chế độ chụp cùng nhau của Instagram để tạo thành những khung chat độc đáo như poster phim hoặc postcard du lịch. Sự sáng tạo lan tỏa khiến cộng đồng mạng liên tục bàn luận, khoe thành phẩm như một hoạt động giải trí mới.

Đây được xem là nỗ lực của Instagram nhằm tăng tính tương tác cá nhân và cạnh tranh với các nền tảng đang thu hút giới trẻ như Snapchat hay các ứng dụng nhắn tin sáng tạo khác. Người dùng kỳ vọng trong thời gian tới Instagram sẽ bổ sung thêm nhiều bộ công cụ vẽ chuyên nghiệp hơn, thậm chí cho phép chia sẻ và remix tác phẩm trực tiếp giữa bạn bè.

Tính năng mới đang góp phần biến nhắn tin không chỉ là trao đổi thông tin mà còn là cách thể hiện cá tính, cảm xúc và sự hài hước của chính người dùng trong thế giới số.