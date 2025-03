INDOCHINE chính thức trở thành đại lý phân phối The Cosmopolitan - Imperia Cổ Loa

Sáng ngày 5/3/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra lễ kick-off dự án Imperia Signature Cổ Loa - The Cosmopolitan với chủ đề “City Life - Global Vibe”, INDOCHINE đã đặt bút ký kết hợp tác cùng đơn vị phát triển dự án MIK Group, chính thức trở thành đại lý phân phối chiến lược dự án.

INDOCHINE: Đơn vị phát triển & phân phối bất động sản chuyên nghiệp

Được khởi tạo từ những chuyên gia có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, đã kinh qua nhiều giai đoạn biến động của thị trường, chính vì vậy, chỉ sau gần 3 năm ra mắt INDOCHINE đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những đơn vị phân phối bất động sản chuyên nghiệp và uy tín hàng đầu thị trường. Đặc biệt, INDOCHINE vô cùng tự hào khi được nhiều chủ đầu tư lớn "chọn mặt gửi vàng" trở thành đại lý chiến lược phân phối loạt dự án hot toàn quốc.

Trong bối cảnh kinh tế thị trường có nhiều thách thức, khi xu hướng đầu tư và lựa chọn bất động sản ngày càng khắt khe, INDOCHINE đã từng bước chinh phục khách hàng bằng hệ sinh thái bất động sản toàn diện, từ phát triển, phân phối đến quản lý vận hành. Không ngừng lớn mạnh và mở rộng quy mô, hiện INDOCHINE đang có gần 300 nhân sự tại 13 văn phòng khắp toàn quốc.

Năng lực của INDOCHINE được khẳng định qua loạt thành tích kinh doanh nổi bật trong các dự án mà MIK Group đã phát triển trước đó như: “bán sỉ” gần 300 căn Imperia Smart City, phá băng thị trường bất động sản trong giai đoạn trầm lắng, tạo sóng thị trường khu Tây lúc bấy giờ, “sold out” bảng hàng độc quyền The Sola Park (Imperia Smart City giai đoạn 2) trong thời gian ngắn.

Đồng hành cùng chủ đầu tư trong giai đoạn 1 của dự án Imperia Signature Cổ Loa với 2 tòa tháp căn hộ The Continental, INDOCHINE tiếp tục đạt thành tích bán hàng xuất sắc, từ đó được MIK Group tin tưởng “chọn mặt gửi vàng” ở giai đoạn 2 với 3 tòa tháp căn hộ The Cosmopolitan.

Nhận định về tiềm năng của dự án Imperia Signature Cổ Loa, bà Lê Thị Hằng - Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản INDOCHINE nhận định: “Dự án là phân khúc cao cấp nhất của Imperia - Một thương hiệu vốn đã có định vị trong lòng khách hàng, lại sở hữu vị trí trung tâm Vinhomes Global Gate nên có thể yên tâm cả về tiến độ, quy hoạch, tiện ích cũng như giấy tờ pháp lý. Chính vì thế, INDOCHINE tin tưởng The Cosmopolitan sẽ nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư trong thời gian tới”.

The Cosmopolitan - Tái định nghĩa về chuẩn sống hạng sang

Sự kiện ra mắt giới thiệu dự án The Cosmopolitan sáng nay đã diễn ra thành công rực rỡ với sự tham gia của hàng nghìn chiến binh kinh doanh hàng đầu miền Bắc. Trong không khí kick-off sôi động, CĐT MIK đã chính thức hé lộ những thông tin đầu tiên về siêu phẩm cao tầng được chờ đón nhất tháng 3/2025 - The Cosmopolitan.

Khi thị trường tràn ngập những dự án cao cấp, hạng sang nhưng lại chưa hề có một khái niệm cụ thể về nó, mà chỉ là những từ ngữ chung chung thì nhà phát triển MIK đã tự mình hệ thống, cam kết và hiện thực hóa các tiêu chuẩn này vào trong sản phẩm của mình.

Đó cũng là lý do tại sao Imperia “chào sân” và thành công lập tức. Trong đó, The Cosmopolitan chính là phiên bản nâng cấp của thương hiệu Imperia. Sở hữu tọa độ vàng tại trái tim thành phố Vinhomes Global Gate, The Cosmopolitan trở thành trung tâm kết nối kinh doanh, giao thương, giải trí… hàng đầu khu vực.

Hơn cả, để chăm chút trong từng trải nghiệm cho cư dân tương lai, chủ đầu tư MIK sẽ bàn giao căn hộ với đầy đủ nội thất hiện đại, cao cấp tương đương các căn hộ hạng sang trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc… Tại The Cosmopolitan mở ra một thế giới đầy trải nghiệm, nơi tiện nghi không còn là những khái niệm xa vời mà đi vào từng khoảnh khắc sống, để mỗi bước chân đều được vỗ về bởi cảm xúc hạnh phúc, thăng hoa.

Với thị phần lớn trong và nước ngoài, INDOCHINE hứa hẹn sẽ là cầu nối vững chắc giúp chủ đầu tư đưa The Cosmopolitan đến với khách hàng.

