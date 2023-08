IATA chi phối các lĩnh vực trong ngành hàng không thế nào?

Hướng đến sự phát triển an toàn, bền vững của ngành hàng không thế giới, Hiệp hội vận tải Hàng không quốc tế (IATA) đã có nhiều đóng góp, đặc biệt với lĩnh vực an toàn, khai thác bay để đem đến cho hành khách những chất lượng dịch vụ tốt nhất.

8 thập kỷ tạo dựng những “sứ mệnh” của ngành hàng không

Được thành lập năm 1945 tại Havana (Cuba), IATA khởi đầu với 57 thành viên là các hãng hàng không đến từ 31 quốc gia, chủ yếu là châu Âu và Bắc Mỹ. Ngày nay, IATA là tổ chức đại diện cho hơn 300 thành viên đến từ 120 quốc gia, chiếm 83% lưu lượng hàng không toàn cầu, có trụ sở tại Montreal, Canada với hơn 60 văn phòng trên toàn thế giới.

Nắm giữ những “sứ mệnh” chi phối trong lĩnh vực hàng không, IATA là đại diện dẫn đầu và phục vụ cho ngành hàng không nhằm hỗ trợ các hãng hàng không đơn giản hóa các quy trình, tổ chức khai thác an toàn, hiệu quả, bảo mật, tăng sự thuận tiện cho hành khách đồng thời giảm chi phí. Tổ chức này cũng là cầu nối giúp hãng hàng không tăng cường trao đổi và đối thoại với nhiều hãng bay khác và đối tác trong ngành. Bên cạnh đó, với nhiệm vụ “canh gác” an toàn bay, IATA thường xuyên trao đổi với các cơ quan quản lý Nhà nước, các cảng hàng không, hãng bay để khảo sát, đánh giá hệ thống tài liệu an ninh, an toàn, chất lượng, khai thác, huấn luyện đào tạo và hiệu quả vận hành hệ thống trong quá trình quản lý, kiểm soát an toàn bay.

IATA liên tục cập nhật, khuyến cáo hoặc hướng dẫn các cơ quan quản lý, hãng hàng không nhằm cảnh báo các rủi ro về an toàn bay; xác định các tiêu chuẩn vận chuyển hàng không; thống nhất các quy tắc quốc tế về luật hàng không; cung cấp những dịch vụ chất lượng nhất cho cả hành khách và các công ty hàng không, đặc biệt về tốc độ, sự an toàn và năng suất…

Trong suốt hơn 30 năm thành lập và phát triển, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam luôn xác định an toàn là nguyên tắc số một, không thể đánh đổi trong mọi hoạt động của hãng. Với sự hợp tác, hỗ trợ của IATA, Hãng đã thiết lập, củng cố và nâng cao văn hóa an toàn và coi đây là một mục tiêu trọng điểm hàng đầu trong hoạt động khai thác của mình.

Bên cạnh tiêu chuẩn đối với các hãng hàng không, IATA còn thiết lập chứng nhận ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations) là tiêu chuẩn đánh giá mức độ an toàn khai thác dành cho các đơn vị cung cấp dịch vụ mặt đất, được đăng ký áp dụng bởi hơn 290 đơn vị tại gần 300 sân bay toàn cầu.

Tại Việt Nam, Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS - đơn vị thành viên của Vietnam Airlines) được IATA trao chứng nhận an toàn khai thác ISAGO nhờ hệ thống quản trị của VIAGS đã phát huy thế mạnh quản trị tập trung, kiểm soát đồng bộ và hiệu quả. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, dịch vụ thì sự an toàn trong vận hành của VIAGS đã đáp ứng nhu cầu khắt khe nhất của khách hàng là những Hãng hàng không 4-5 sao trên toàn thế giới.

Hành trình Vietnam Airlines giành chứng nhận An toàn khai thác hàng không

Kể về hành trình đạt được Chứng chỉ IOSA (IATA Operational Safety Audit) - kết quả đánh giá An toàn khai thác vào năm 2005, ông Âu Duy Linh, Trưởng phòng Quản lý An toàn-Chất lượng của Vietnam Airlines (VNA), Thư ký Ủy ban an toàn VNA Group cho biết: “VNA đã phải vượt qua cuộc đánh giá hết sức khắt khe về an toàn khai thác của IATA do Công ty Aviation Quality Services (AQS) thực hiện lần đầu tiên”.

Là thành viên chính thức của IATA từ năm 2006, Vietnam Airlines đã bước sang lần thứ 10 liên tiếp gia hạn thành công Chứng nhận An toàn khai thác IOSA, đáp ứng đầy đủ hàng trăm yêu cầu thuộc 8 lĩnh vực hoạt động của một hãng hàng không bao gồm tổ chức và hệ thống quản lý; khai thác; kiểm soát khai thác và điều phối bay; kỹ thuật máy bay và công tác bảo dưỡng; khai thác trên không; khai thác mặt đất; khai thác vận tải hàng hoá; an toàn an ninh trong khai thác…

“Chứng nhận IOSA được coi như một ‘tấm thẻ xanh’ trên con đường hội nhập quốc tế của VNA. Với việc gia nhập IATA năm 2006 và là hãng hàng không đầu tiên của Đông Nam Á được kết nạp thành viên của Liên minh hàng không toàn cầu SkyTeam năm 2010, Vietnam Airlines đã khẳng định đẳng cấp quốc tế của thương hiệu cũng như chất lượng toàn cầu của các loại hình dịch vụ mà hãng đang cung cấp tới khách hàng”, ông Linh chia sẻ.

Theo ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc VNA, an toàn là ưu tiên cao nhất của ngành hàng không và là nền tảng cốt lõi trong mọi hoạt động của VNA. Việc thiết lập, củng cố và nâng cao văn hóa an toàn là một mục tiêu trọng điểm hàng đầu trong công tác điều hành khai thác. Tuy nhiên, xây dựng văn hóa an toàn đòi hỏi một quá trình xây dựng kiên trì, mỗi ngày; kết hợp cùng một lúc nhiều biện pháp để có được sự thay đổi nhận thức, quan niệm và hành động của mỗi cá nhân, qua đó góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng trăm hành khách trên mỗi chuyến bay.

Tháng 9 tới đây, Việt Nam được IATA lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị An toàn và Khai thác hàng không thế giới 2023 với chủ đề ‘Lãnh đạo vào cuộc: Thúc đẩy khai thác an toàn và hiệu quả hơn’, trong đó VNA là hãng hàng không chủ nhà đăng cai sự kiện. Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng, vị thế của Việt Nam cũng như Hãng hàng không Quốc gia đối với thị trường hàng không quốc tế.

Sự kiện là cơ hội để VNA nhấn mạnh và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng đặc biệt của việc xây dựng văn hóa an toàn trong tổ chức. Đồng thời, đây cũng là dịp để các nhà lãnh đạo đầu ngành, các cơ quan quản lý hàng không cùng đề xuất phương hướng giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn, khai thác và cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao an toàn bay cho ngành hàng không thế giới./.