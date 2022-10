Hyundai Elantra 2023 hâm nóng phân khúc sedan hạng C

Elantra 2023 được phân phối với 4 phiên bản cùng giá bán từ 599 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT).

Lần đầu được giới thiệu năm 1990, trải qua 6 thế hệ đã có hơn 10 triệu chiếc Elantra được bán trên toàn cầu. Đến nay, vẫn chưa có mẫu xe nào của Hyundai vượt qua được con số này. Thế hệ thứ 7 của Elantra với những cải tiến vượt bậc về thiết kế, công nghệ, vận hành,… đã nhanh chóng nhận được các giải thưởng danh giá do các tổ chức uy tín trao tặng: Xe của năm tại Bắc Mỹ, Xe đáng mua nhất (Best Buy Award),...

Xe sở hữu kích thước lớn hơn thế hệ cũ với các thông số Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.675 x 1.825 x 1.430 (mm) cùng chiều dài cơ sở 2.720 (mm) đem đến một không gian rộng và thoáng hơn.

Elantra 2023 cũng được sử dụng phương pháp thiết kế Parametric Dynamics - Động lực học tham số. Đây là cách tiếp cận thiết kế phi truyền thống thông qua sử dụng các thuật toán hình học để tối đa hóa công nghệ kỹ thuật số như một yếu tố thiết kế. Thay vì vẽ hoặc phác thảo truyền thống, kĩ thuật Parametric Dynamics sử dụng các đường nét, khuôn mặt, góc độ và hình dạng đã được tạo ra thông qua dữ liệu kỹ thuật số để mang tới tính thẩm mỹ thiết kế táo bạo và cá tính chưa từng có.

Về nội thất, Elantra All New sở hữu một không gian tinh tế và phong cách với vật liệu da cao cấp kết hợp cùng những chi tiết bằng kim loại. Đây là phong cách thiết kế “Streamliner” với sự liền mạch từ không gian đến các chi tiết đặt trong. Phong cách này đem tới cảm giác cho người lái và hành khách được bao bọc trong một chiếc “kén” bảo vệ như khoang lái của một chiếc phi thuyền.

Xe được trang bị ghế ngồi bọc da cùng chức năng sưởi và làm mát ghế với các lỗ thoát khí nhỏ, đem đến cảm giác dễ chịu cho người lái. Bảng taplo xe nổi bật với màn hình giải trí 10,25 inch cảm ứng hỗ trợ Apple Carplay/ Android Auto. Màn hình thông tin của xe cũng là dạng Digital 10,25 inch sắc nét, hiển thị chủ đề theo Drive Mode của xe hoặc theo sở thích của chủ xe.

Hyundai Elantra 2023 tại thị trường Việt Nam được trang bị thế hệ động cơ SmartStream hoàn toàn mới, đem đến hiệu suất vận hành ấn tượng.

Động cơ SmartStream 1.6L T-GDi (mã hiệu G4FP) được trang bị cho bản N-line cho công suất cực đại 204 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 265Nm tại 1.500 ~ 4.500 vòng/phút. Động cơ này ứng dụng công nghệ van biến thiên liên tục CVVD thay thế cho động cơ Gamma 1.6L T-GDi cũ, được tối ưu gia tăng 4% công suất, tăng 5% hiệu suất cũng như giảm 12% lượng khí thải. Phiên bản động cơ này đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT.

Phiên bản sử dụng động cơ xăng SmartStream 2.0l MPI (mã hiệu G4NM) cho công suất 159 mã lực tại 6.200 vòng/phút, cùng momen xoắn 192 Nm tại 4.500 vòng/phút. Phiên bản sử dụng động cơ xăng SmartStream 1.6L MPI (mã hiệu G4FM) cho công suất 128 mã lực, Momen xoắn cực đại. Phiên bản sử dụng động cơ này sử dụng hộp số tự động 6 cấp.

Elantra All New được trang bị Drive Mode 4 chế độ lái Eco (tiết kiệm) - Normal (thông thường) - Sport (thể thao) - Smart (thông minh) hệ thống sẽ trực tiếp can thiệp vào các hệ thống truyền động của xe: vô lăng, hộp số, chân ga,… nhằm tạo ra sự khác biệt về cảm giác lái cũng như khả năng hoạt động của xe. Drive Mode sẽ đem đến cho người lái những trải nghiệm thực sự thú vị khi cầm lái, đồng thời giúp khách hàng có được những tùy chọn vận hành tối ưu nhất cho mỗi môi trường giao thông khác nhau.

Ở thị trường Việt Nam, Hyundai Elantra 2023 có giá từ 599 - 799 triệu đồng sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với KIA K3 và Honda Civic.