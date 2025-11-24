Hy hữu: Trâu 'chờ' chủ trên mái nhà sau lũ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Hình ảnh con trâu mắc kẹt trên mái nhà sau lũ ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Con vật bị nước cuốn trôi, đứng chênh vênh nhiều ngày liền trên phần mái chỉ rộng khoảng 2m² trước khi người dân tiếp cận cho ăn uống.

Mới đây, hình ảnh một con trâu đứng chênh vênh trên mái nhà sau mưa lũ đang được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu, con trâu này mắc kẹt trên mái nhà công trình phụ nhà của mẹ anh Trần Minh Vũ ở thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk, từ khi nước lũ dâng cao ngày 19/11 đến nay.

img-2485.jpg
Hình ảnh con trâu đang bị mắc kẹt trên mái nhà. Ảnh: MXH.

Theo anh Vũ, con trâu từ nơi khác trôi dạt đến, sau đó bám víu và leo lên mái nhà để tránh dòng nước xiết. Suốt nhiều ngày liền, nó phải đứng trên diện tích chỉ khoảng 2m², chịu đói khát và kiệt sức. Khi nước rút, anh Vũ cùng mẹ tranh thủ mang rơm khô, nước uống lên mái nhà để cứu con vật.

Do lực lượng cứu hộ đang tập trung hỗ trợ người dân sau lũ, việc đưa con trâu xuống đất chưa thể thực hiện. Anh Vũ hy vọng thông tin trên mạng xã hội sẽ giúp chủ nhân sớm nhận ra tài sản quý của mình, nhất là trong thời điểm nhiều hộ dân mất trắng.

Trước đó, trên mạng xã hội cũng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một con bò đứng chênh vênh trên mái nhà dân ở xã Xuân Phước, Đắk Lắk ngày 18/11, thu hút hơn 8 triệu lượt xem. Thời điểm lũ dâng, nhiều nhà trong xã ngập đến tận mái, con bò bị dòng nước cuốn trôi rồi mắc kẹt lại trên mái tôn của một hộ dân.

img-2490.jpg
Hình ảnh con bò mắc kẹt trên mái nhà được người dân ghi lại.

Theo anh Nhật Ti (người trực tiếp quay clip), con bò đứng trên mái từ sáng đến tối, dù nước đã rút nhưng vẫn loay hoay không dám xuống. Đến hôm sau, chủ bò mới tìm đến nhận lại tài sản sau khi cho biết lũ lên quá nhanh khiến họ không kịp di chuyển vật nuôi khỏi vùng ngập.

Thái Lâm
