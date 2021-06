Huyền My gây sốt khi mặc chiếc áo mô phỏng cú ngã của Văn Toàn trong trận gặp Malaysia

TPO - Trên trang cá nhân, Á hậu Huyền My 'gây sốt' khi diện chiếc áo phông mô phỏng 'cú ngã ăn tiền' của cầu thủ số 9 tuyển Việt Nam trong trận gặp Malaysia hôm 11/6.

Mới đây trên trang fanpage chính thức của mình, Á hậu Huyền My chia sẻ loạt ảnh đáng yêu khi chụp với chú cún cưng. Đáng chú ý là Á hậu Việt Nam 2014 diện chiếc áo phông mô phỏng cú ngã của Văn Toàn ở vòng cấm địa trong trận đấu với Malaysia tối hôm 11/6 vừa qua.

Chính nhờ cú ngã này của Văn Toàn mà tuyển Việt Nam đã nâng tỷ số lên 2-1 và giành chiến thắng quan trọng trước Malaysia và tạo tâm lý tốt cho các cầu thủ trước trận đấu với UAE vào tối nay, 15/6.

Ngay sau trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia tối 11/6, rất nhiều tranh cãi đã nổ ra xung quanh cú ngã của Văn Toàn. Trang cá nhân của cầu thủ này thậm chí còn bị các fans quá khích của Malaysia tấn công.

Chính Văn Toàn cũng đã phải lên tiếng trên trang cá nhân để trần tình về cú ngã này, anh khẳng định "bị đạp vào chân thật mà". Pha quay chậm trên truyền hình cũng cho thấy, cầu thủ Brendan Gan đã có tác động vào gót chân của Văn Toàn như chính cầu thủ này chia sẻ.

Mặc dù xung quanh việc này vẫn còn rất nhiều tranh cãi nhưng đối với Huyền My và các fans bóng đá Việt thì cú ngã của Văn Toàn giúp Việt Nam nâng chiến thắng 2-1 trước Malaysia vẫn là một 'cú ngã ăn tiền'.

Được biết, chiếc áo phông màu đen với hình được in trước ngực mô phỏng lại cú ngã của Văn Toàn, kèm theo dòng chữ "It's Real" (Tạm dịch: Đó là thật) hiện đang là một item thời trang được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Tối nay, Việt Nam sẽ bước vào trận đấu tiếp theo với UAE. Ngay trước giờ bóng lăn, Á hậu Huyền My cũng đã dành nhiều lời chúc tốt đẹp cho đội tuyển. "Chúc các cầu thủ của chúng ta sẽ tiếp tục phát huy phong độ trong trận đấu tối nay. My xin mạnh dạn dự đoán tỷ số trận đấu tối nay sẽ là 1-0 nghiêng về Việt Nam" - Huyền My chia sẻ.

Cùng với hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam, tối nay Á hậu Huyền My sẽ tham gia bình luận trực tiếp trên sóng truyền hình để cổ vũ cho các cầu thủ của chúng ta trong trận đấu gặp UAE.