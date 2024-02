Huy Hoàng và đồng đội lên đường săn vé Olympic 2024 ngày 29 tết

TPO - Hôm nay 8/2, tức ngày 29 Tết âm lịch, đội tuyển bơi Việt Nam lên đường sang Qatar tham dự giải Vô địch bơi thế giới 2024 (World Aquatics Championships). Đây là giải đấu quan trọng cho mục tiêu giành vé dự Olympic Paris 2024 của bơi lội Việt Nam.

Danh sách đoàn gồm có những gương mặt nổi bật như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Hoàng Khang, Ngô Đình Chuyền. Mục tiêu của bơi lội Việt Nam trong giải đấu lần này chính là tìm kiếm thêm những tấm vé tham dự Olympic Paris 2024. Thời điểm hiện tại, mới chỉ Huy Hoàng đã có vé đến Pháp sau khi giành HCĐ nội dung bơi 800m tự do nam ở ASIAD 19 với thành tích 7 phút 51 giây 44. VĐV người Quảng Bình cũng đang hướng đến 2 chiếc vé khác ở nội dung 1500m tự do và 400m tự do.

Theo lịch, Huy Hoàng sẽ thi đấu ngay ngày mở màn của giải (11/2/2024) ở nội dung 400m tự do nam. Đây là nội dung mà Huy Hoàng giành được HCĐ tại ASIAD Hàng Châu năm ngoái với thành tích 3 phút 49 giây 16. Tuy nhiên, thành tích tốt nhất của kình ngư này và hiện cũng đang là kỷ lục bơi quốc gia ở nội dung 400m tự do nam là 3 phút 43 giây 89. Chính vì thế, cơ hội cho chàng trai sinh năm 2000 là rất lớn.

Sau nội dung 400m tự do nam, Huy Hoàng sẽ tiếp tục thi 2 nội dung còn lại là 800m tự do (13/2/2024), 1500m tự do nam (17/2/2024). Bên cạnh Huy Hoàng, các đồng đội còn lại cũng sẽ tham dự thi đấu ở các nội dung sở trường.

Giải vô địch bơi thế giới 2024 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 18/2/2024. Giải đấu năm nay ghi nhận số lượng VĐV tham dự nhiều kỷ lục với 2600 VĐV đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điều này thể hiện quyết tâm cao độ của các đoàn để giành vé tham dự Olympic Paris 2024.