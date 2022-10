Huy động đủ tiền cho người dân rút tiền gửi SCB tại Hải Phòng

TPO - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Phòng và Ngân hàng SCB Hải Phòng đã huy động đủ tiền mặt đảm bảo đáp ứng nhu cầu rút tiền của người dân tại Hải Phòng.

Chiều 10/10, UBND TP Hải Phòng đã có cuộc họp khẩn với liên ngành về tình hình hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) trên địa bàn.

Trước thông tin tiêu cực liên quan đến hoạt động của Ngân hàng SCB, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - cho biết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã khẳng định tiền gửi của người dân tại ngân hàng đều được Nhà nước đảm bảo trong mọi trường hợp.

Để kịp thời phục vụ nhu cầu của khách hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Phòng và Ngân hàng SCB tại Hải Phòng đã kịp thời huy động đủ tiền mặt đảm bảo đáp ứng nhu cầu rút tiền của người dân.

Ông Nguyễn Văn Tùng kêu gọi người dân Hải Phòng bình tĩnh, không tập trung rút tiền cùng một thời điểm, không nên rút tiền trước hạn, ảnh hưởng tới quyền lợi của mình về lãi suất tiền gửi và tránh gây mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao công an thành phố chủ trì, cùng các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm giao dịch của Ngân hàng SCB, xử lý nghiêm các trường hợp gây rối, mất an ninh trật tự. Các chi nhánh ngân hàng thương mại khác trên địa bàn tuyệt đối không vận động, chèo kéo khách hàng của SCB rút tiền về gửi tại ngân hàng mình làm việc.