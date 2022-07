Hủy diệt Timor Leste 6-0, tuyển nữ Việt Nam giành vé sớm vào bán kết

TPO - Tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng ấn tượng với tỉ số 6-0 trước nữ Timor Leste. Ba điểm có được trong trận đấu này giúp thầy trò ông Mai Đức Chung dẫn đầu bảng B giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022.

Do trận đấu trước đó (nữ Myanmar thắng nữ Lào 3-1) bị lùi lại 30 phút vì trời đổ mưa to nên trận đấu giữa nữ Việt Nam và nữ Timor Leste cũng bị muộn 30 phút so với dự kiến (18h00). Trái với dự đoán của nhiều người, HLV Mai Đức Chung tung ra đội hình tương đối mạnh với đội trưởng Huỳnh Như và tiền đạo Hải Yến ra sân ngay từ đầu. Rất có thể, chiến lược gia 71 tuổi mong muốn 'đánh nhanh thắng nhanh' trong hiệp 1 trước khi tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ ra sân ở hiệp 2.

Tuyển nữ Việt Nam thi đấu áp đảo từ đầu và sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 10. Thủ môn Timor Leste mắc sai lầm khó chấp nhận, để đội trưởng Huỳnh Như dễ dàng đệm bóng vào lưới trống ghi bàn cho tuyển nữ Việt Nam.

Vạn Sự và Hải Yến có cơ hội ghi bàn những phút sau đó nhưng không tận dụng thành công. Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam không phải đợi quá lâu để có thêm bàn thắng. Hậu vệ Timor Leste phá bóng trên vạch vôi nhưng lại vô tình trở thành đường kiến tạo thuận lợi cho Vạn Sự dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Phút 36, trọng tài cho tuyển nữ Việt Nam hưởng phạt đền sau tình huống Tuyết Dung bị phạm lỗi trong vòng cấm. Chính cầu thủ mang áo số 7 là người thực hiện thành công quả penalty. 6 phút sau, đến lượt đội trưởng Huỳnh Như ghi bàn với cú sút rất căng. Tuyển nữ Việt Nam kết thúc hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 4 bàn.

Sang hiệp 2, tiền đạo Hải Yến được đưa ra nghỉ nhường chỗ cho Nguyễn Thị Trúc Hương. Phút 55, ban lãnh đạo tuyển nữ Việt Nam có một phen hú vía khi tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như có tình huống va chạm rất mạnh với thủ môn đội bạn. May mắn, cả hai đều có thể tiếp tục thi đấu sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc.

Dẫn trước đối phương với cách biệt an toàn, tuyển nữ Việt Nam vẫn không ngừng dồn ép đối phương. Tuy nhiên, các cô gái của chúng ta phải đến phút thứ 72 mới có thêm bàn thắng thứ 5 sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Phút 82, Thùy Trang đá bồi nâng tỷ số lên 6-0 cho tuyển nữ Việt Nam. Chiến thắng giúp tuyển nữ Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng B, cùng điểm với Myanmar nhưng hơn về hiệu số bàn thắng. Chúng ta cũng đã giành vé sớm vào bán kết trước một vòng đấu.

Đội hình xuất phát nữ Việt Nam vs nữ Timor Leste ĐT nữ Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Lương Thị Thu Hương, Lan Anh, Thu Thảo, Hoàng Thị Loan, Hoàng Quỳnh, Hải Linh, Vạn Sự, Tuyết Dung, Huỳnh Như, Hải Yến ĐT nữ Timor Leste: Gorette, Martinha, Brigida, Maria, Vanessa, Godeliva, Elvira, Nilda, Deonizia, Liticia, Adelaide