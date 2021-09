‘Hương vị tình thân’ phần 2 kéo dài thời lượng, đám cưới Nam-Long chỉ là bước đầu

“Hương vị tình thân” ban đầu dự kiến dài 120 tập. Phần 1 kết thúc ở tập thứ 71, dự kiến phần 2 có 49 tập. Tuy nhiên mới đây, trên trang web của VTV mới cập nhật thông tin, “Hương vị tình thân” phần 2 có dự kiến 60 tập. Như vậy phim được kéo dài khoảng 131 tập cho cả hai phần. Hiện nay ê-kíp vẫn đang trong quá trình quay những tập phim cuối.

Nam (Phương Oanh) bước vào cuộc sống làm dâu nhiều sóng gió

Phần 2 “Hương vị tình thân” phát sóng tới tập 27. Tập 28 "Hương vị tình thân" phần 2 phát sóng 21h tối 6/9 trên VTV1. Gần một nửa số tập của phần 2 mới chỉ giải quyết được tới đám cưới của Nam-Long (Phương Oanh-Mạnh Trường). Trong khi đó còn cả mớ bòng bong ân oán giữa quá khứ-hiện tại của ông Sinh-Tấn-bà Sa-Chiến “chó” chưa được giải quyết. Chưa kể tới mối quan hệ rạn nứt, mâu thuẫn ngày càng căng thẳng của vợ chồng Thy-Huy (Thu Quỳnh-Anh Vũ), mối quan hệ tình cảm khiến khán giả ức chế giữa Diệp-Dũng (Bích Ngọc-Sỹ Hưng).

Bà Xuân (Quách Thu Phương) luôn tìm cách "dìm" con dâu Phương Nam (Phương Oanh)

Đám cưới Nam-Long mới chỉ là bước đầu để dẫn tới loạt câu chuyện tiếp theo. Bước vào cuộc sống làm dâu nhà giàu, Nam (Phương Oanh) phải hết sức nhẫn nại, chịu đựng để chinh phục mẹ chồng, em dâu vốn ghét cay ghét đắng, đố kị với sự có mặt của Nam. Bà Xuân (Quách Thu Phương) trước mặt cả nhà luôn ngọt nhạt, vờ đối tốt với dâu mới Phương Nam, sau lưng lại cạnh khóe, mỉa mai và tìm cách “đì” con dâu.

Ông Sinh còn quá nhiều thử thách phải vượt qua để nhận lại con

Chủ đề phim về hương vị tình thân, vì lẽ đó mối quan hệ giữa ông Sinh-Nam cũng là một trong những tuyến truyện phim quan trọng. Ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) cũng phải trải qua nhiều cạm bẫy, oan ức mới có thể được minh oan tội giết người năm xưa, chỉ khi đó ông mới có thể đường hoàng nhận Nam là con đẻ.

Vợ chồng ông Khang-bà Xuân tiếp tục "diễn kịch" đoàn kết, hạnh phúc

Được biết, để thay đổi kết cấu câu chuyện so với bản gốc Hàn Quốc “My only one”, biên kịch phải dụng công nhiều hơn để đẩy câu chuyện của ông Khang-bà Xuân (NSƯT Trịnh Mai Nguyên-Quách Thu Phương) tới giới hạn cực kỳ căng thẳng. Một số hình ảnh trước đó tiết lộ tình tiết bà Xuân phải nhảy cầu tự tử. Nhiều lí do được đưa ra, trong đó có câu chuyện liên quan tới sự rạn nứt giữa vợ chồng bà Xuân-ông Khang, đẩy bà Xuân ngày càng xa gia đình, kết giao với bạn xấu để phải nhận trái đắng.