Hương Giang dùng 10 USD để mua cà phê, netizen tranh luận về "tư duy" tiêu tiền

HHTO - Chia sẻ của Hương Giang về việc sẽ mua một ly cà phê nếu chỉ còn 10 USD đang thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Cuộc bàn luận mở rộng thành câu hỏi: trong lúc bị đẩy vào tình huống eo hẹp, điều gì thật sự dẫn dắt lựa chọn của người trẻ?

Trong buổi chia sẻ sau vòng phỏng vấn kín tại Miss Universe 2025, Hương Giang tiết lộ rằng khi được hỏi "Nếu chỉ có 10 USD trong túi, bạn sẽ làm gì?", đại diện Miss Universe Việt Nam đã trả lời: mua một ly cà phê để tỉnh táo và suy nghĩ bước tiếp theo. Dù là một câu trả lời trong phòng kín, chia sẻ này đã "mở màn" cho một cuộc bàn luận trên mạng xã hội.

Hương Giang là đại diện Miss Universe Việt Nam tham gia đấu Miss Universe 2025 tại Thái Lan.

Nhiều người nhìn nhận câu trả lời này đúng với bối cảnh của một cuộc thi nhan sắc quốc tế. Luồng ý kiến này cho rằng ban giám khảo đang đánh giá sự điềm tĩnh, tư duy và khả năng xử lý áp lực, thay vì tính thực chiến của 10 USD trong đời sống. Như một bình luận đã tóm gọn: "Đây là Miss Universe chứ không phải thi thuyết trình khởi nghiệp".

Tuy nhiên, một luồng ý kiến khác lại tiếp cận vấn đề từ góc độ thực tế hơn. Họ cho rằng 10 USD trong bối cảnh "chỉ có" chính là vốn cuối cùng. Sự khác biệt trong lựa chọn này được lý giải là do trải nghiệm sống: người từng qua khủng hoảng sẽ ưu tiên "giữ vốn", trong khi người quen xử lý áp lực lại coi trọng sự "tỉnh táo" để tính toán. Như một quan điểm phản biện: "Một quyết định 'đẹp' có thể được khen ngợi, nhưng một quyết định đúng mới giúp bạn thoát khỏi khó khăn".

Nhiều ý kiến xoay quanh câu trả lời của Hương Giang về cách dùng 10 USD.

Cuộc tranh luận thực sự "level up" khi nhiều người nhấn mạnh nguồn lực lớn nhất không nằm ở 10 USD, mà là tuổi trẻ, sự tin tưởng vào giá trị bản thân và khả năng xoay chuyển tình huống. Một phân tích đã chỉ ra: "Nếu bạn 20 tuổi và có 10 USD, bạn vẫn giàu hơn một người 90 tuổi". Nhận định này đưa câu chuyện vượt ra khỏi phạm vi cuộc thi, chạm đến cách người trẻ nhìn nhận chính mình trong thời đại mới.

Điểm chung thú vị giữa các ý kiến, dù khác biệt, là sự quan tâm đến tinh thần chủ động. Như một nhận định được nhiều đồng tình: "Nếu người cầm 100 USD mà không muốn làm gì, mỗi ngày một ly nước cũng hết. Nếu người cầm 1 USD mà có quyết tâm, họ vẫn tìm cách xoay sở". Điều này chốt lại vấn đề một cách thực tế: động lực muốn bước tiếp quan trọng hơn số tiền còn lại trong túi.

Cuối cùng, điều khiến cuộc tranh luận về "10 USD mua cà phê" trở nên thú vị không nằm ở con số, mà ở cách mỗi người chọn lý giải nó. Có người ưu tiên sự "tỉnh táo", có người giữ lại "vốn", cũng có người nhìn xa hơn vào những nguồn lực vô hình mà tuổi trẻ đang sở hữu.

Và có lẽ đó cũng là lý do câu trả lời của Hương Giang tiếp tục được nhắc lại. Nó không phải để tìm một đáp án đúng, mà là để mỗi người trẻ tự hỏi mình sẽ phản ứng thế nào. Đây là một tình huống tưởng nhỏ, nhưng lại chạm vào chính cách ta nhìn nhận cuộc sống.