Hot trend: Dắt thú cưng đi xem Zootopia 2, còn có ghế nệm và bỉm riêng

HHTO - Mạng xã hội Douyin (Trung Quốc) những ngày qua liên tục chia sẻ hình ảnh các vị khách đặc biệt tại rạp chiếu phim: Những chú cún được chủ nhân dẫn đi xem bom tấn hoạt hình Zootopia 2.

Những ngày qua, lướt mạng xã hội Douyin (Trung Quốc), netizen không khó để bắt gặp hàng loạt video ghi lại khoảnh khắc thú vị: Những chú cún được đeo dây yếm chỉnh tề, ngồi ghế nệm để theo dõi bộ phim Zootopia 2 (Phi vụ động trời 2). Thay vì phải nằm nhà chờ đợi như mọi khi, các "boss" 4 chân giờ đây đã có thể đường hoàng "check-in" rạp phim, tạo nên một trải nghiệm điện ảnh mới mẻ chưa từng có.

Mô hình được nhiều người yêu thú cưng hưởng ứng.

Theo thông tin được netizen Trung Quốc chia sẻ, mô hình suất chiếu "Pet-friendly" này đang được áp dụng tại một số cụm rạp lớn như Wanda hay Bona International Cineplex.

Cụ thể, một bài đăng về rạp phim tại Thành Đô (Tứ Xuyên) cho biết tính đến ngày 2/12, địa điểm này đã thực hiện thành công 4 suất chiếu đặc biệt. Đây chủ yếu là các buổi "bao rạp" do cộng đồng yêu cún cưng hoặc các đơn vị chăm sóc vật nuôi chủ động liên hệ đặt trước để đảm bảo trật tự.

Một netizen bình luận: "Cảm giác những chú chó này đang tận hưởng". - Clip: bonusplus.

Không khí sôi động trong rạp phim. - Clip: 381349869.

Về chi phí, giá vé cho dịch vụ đặc biệt này dao động từ 50 - 80 tệ (khoảng 175.000 - 280.000 đồng). Mức giá này đã bao gồm vé xem phim và combo bắp nước cho chủ nhân. Đặc biệt, để giải quyết lo ngại về vấn đề vệ sinh trong không gian kín, đơn vị tổ chức đã chuẩn bị sẵn bỉm (tã) cho các thú cưng. Nhân viên rạp cũng xác nhận quy trình vệ sinh, khử mùi được thực hiện kỹ lưỡng ngay sau khi suất chiếu kết thúc.

Những chú cún sẽ được mặc bỉm để đảm bảo vệ sinh.

Hình thức xem phim "có 1-0-2" này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Dưới các bài đăng về sự kiện, nhiều netizen đã để lại bình luận thích thú. Một tài khoản bày tỏ: "Thú cưng bên cạnh, hạnh phúc nhân đôi nha". Một ý kiến khác cũng nhận được nhiều sự đồng tình: "Có thú cưng đi cùng cảm giác ấm áp hơn hẳn".