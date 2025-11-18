Hot TikToker Trương Kỳ Tông bật mí công thức học IELTS qua quyển “chân kinh” mới

HHTO - "Tư duy học IELTS đúng từ đầu" là quyển sách được biên soạn bởi hai giáo viên kỳ cựu trong làng IELTS là Trương Kỳ Tông (TikToker @khongphailabacsi) và Võ Thái Thảo Nhi. Quyển sách không chỉ giúp teen có lộ trình học đúng từ đầu, tiết kiệm thời gian, công sức, mà còn hỗ trợ bạn đạt được band điểm mục tiêu.

Theo thống kê Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam, năm 2025 đã có khoảng 300.000 người đăng ký tham gia kỳ thi IELTS. Điều này chứng tỏ, IELTS đang ngày càng bùng nổ, trở thành kỳ thi phổ biến tại Việt Nam. Song dù có nhiều khóa học và tài liệu phong phú, hầu hết bạn học IELTS vẫn chật vật tìm ra phương pháp học đúng trong giai đoạn bắt đầu.

Với các bạn bắt đầu học IELTS, chưa có bất kỳ ý tưởng nào về IELTS, ví dụ như chứng chỉ IELTS là gì, dùng cho mục đích nào, đối tượng nên học. Tư duy học IELTS đúng từ đầu sẽ là cẩm nang gợi ý đáng tham khảo.

Tư duy học IELTS đúng từ đầu được biên soạn bởi hai giáo viên kỳ cựu trong làng IELTS là Trương Kỳ Tông (IELTS 8.5) và Võ Thái Thảo Nhi (IELTS 8.0). Với kinh nghiệm giảng dạy IELTS gần 5 năm, hai tác giả đã điểm mặt gọi tên những vấn đề mà người mới học IELTS thường gặp phải.

Tác giả Trương Kỳ Tông và Võ Thái Thảo Nhi

Quyển “chân kinh” IELTS gồm 6 chương chính và 1 chương bonus. Xuyên suốt quyển sách là những phương pháp định hướng cách học IELTS, cũng như loạt bí quyết làm bài dàn trải đều cho cả 4 kỹ năng IELTS.

Cuốn sách bắt đầu với chủ đề nóng hổi ai cũng quan tâm: làm thế nào để “Think like a native speaker” (Nghĩ như người bản xứ). Khi mới học tiếng Anh, hẳn teen nào cũng thắc mắc: “Làm thế nào để phản xạ tiếng Anh nhanh, không cần nghĩ và dịch lại bằng tiếng Việt?”. Chương đầu này sẽ giải đáp những khúc mắc của bạn đọc trong hành trình cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh hiệu quả nhất.

Các chương sau mang đến cho bạn đọc góc nhìn thú vị về cách để có tư duy học IELTS đúng chuẩn, như “Tư duy ngược trong IELTS Reading” hay kỹ thuật “PEEL - Viết Writing Task 2 đúng từ đầu”.

Ngoài ra, những câu hỏi thường gặp liên quan đến kỳ thi IELTS như lý do chững band mãi không tăng, hay tại sao dùng nhiều từ vựng, cấu trúc “ngầu” nhưng vẫn sai?

Sau quyển sách, teen sẽ được tiếp cận nhiều phương pháp hiệu quả, khiến cho việc học IELTS trở nên dễ dàng và thú vị hơn. Tư duy học IELTS đúng từ đầu chứa đựng nhiều góc nhìn mới từ hai tác giả, khiến nội dung trở nên trực quan và sinh động hơn bao giờ hết.

Trương Kỳ Tông, còn được biết đến với biệt danh “Không Phải Là Bác Sĩ”, gây ấn tượng bởi loạt thành tích khủng: cựu học sinh Chuyên Trần Đại Nghĩa, tốt nghiệp THPT Grand Prairie Collegiate Institute (Mỹ), đạt số điểm gần như tuyệt đối 8.5 IELTS, đối tác chính thức của Hội đồng Anh, 5 năm giảng dạy IELTS,... Trong lần ra mắt này, Kỳ Tông kết hợp cùng Võ Thái Thảo Nhi (cựu học sinh Chuyên Lê Hồng Phong) biên soạn quyển sách. Thảo Nhi cũng là đồng sáng lập Nhà IELTS cùng Kỳ Tông, với loạt thành tích IELTS 8.0, bốn năm dạy tiếng Anh, cử nhân khoa Khoa học máy tính, ngành phụ Toán Ứng dụng ĐH Fulbright Vietnam.