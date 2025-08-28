Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Hot girl Ngọc Anh bị bắt

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nguyễn Thị Ngọc Anh (37 tuổi, biệt danh Miss Audition 2006) cùng 4 đồng phạm khác vừa bị công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N2O (khí cười) trái phép tại quán bar Lava.

Ngọc Anh là gương mặt hot girl đình đám sau khi đăng quang cuộc thi Miss Audition 2006. Nổi bật với nhan sắc cùng khả năng vũ đạo, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên các tờ tạp chí tuổi teen.

Sau khi kết hôn ở tuổi 20, Miss Audition lùi vào hậu trường showbiz, tập trung xây dựng gia đình và kinh doanh. Năm 2018, cô ly hôn và trở thành mẹ đơn thân, hoạt động như một KOL, người mẫu ảnh, với cuộc sống sang chảnh được thể hiện qua hình ảnh du lịch, hàng hiệu trên mạng xã hội.

img-5141.jpg
Ngọc Anh sang chảnh với hàng hiệu trên người trước khi bị khởi tố.

Theo công an TPHCM, tối 27/7, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính quán bar Lava trên đường Hai Bà Trưng, TPHCM. Tại đây, công an phát hiện nhiều khách đang sử dụng khí cười, thu giữ tang vật gồm bình chứa N2O, bóng cao su và các dụng cụ liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các đối tượng tại Lava đã dùng thủ đoạn che giấu bằng cách mã hóa khí cười thành thực đơn đồ uống khác trên phần mềm bán hàng và hóa đơn. Việc thanh toán được ngụy trang qua nhiều hình thức. Nguồn cung khí được duy trì bí mật qua Zalo, Telegram và giao nhận bằng dịch vụ xe công nghệ, sau đó cất giấu tại bếp hoặc kho.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Ngọc Anh giữ vai trò tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh khí cười tại quán. Bốn đồng phạm gồm Nguyễn Thị Cẩm Phượng quản lý giao dịch, thu ngân. Trịnh Ngọc Hải và Phan Tiến Đạt là nhân viên phục vụ, trực tiếp bơm khí vào bóng. Nguyễn Văn Trường cung cấp nguồn khí N2O cho quán.

khi-cuoi-lava.jpg
Miss Audition Ngọc Anh (giữa) cùng các đồng phạm.

Một số nhân viên khác cũng bị tình nghi có hành vi tiếp tay.

Hiện vụ án được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
#Miss Auditon #Ngọc Anh #Công an #Tphcm #Khởi tố #Khí cười #Quận 1

