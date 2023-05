HoSE lên tiếng về sự cố máy chủ bị lệch giờ

TPO - Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa công bố nguyên nhân hệ thống giao dịch hôm nay (8/5) đóng cửa chậm 4 phút so với thường lệ.

HoSE cho biết, phiên 8/5, việc đồng bộ thời gian của hệ thống máy chủ bị lệch so với thời gian chuẩn hơn 4 phút. Để bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt, HoSE không tiến hành điều chỉnh giờ hệ thống trong thời gian giao dịch. Theo đó, hệ thống giao dịch đóng cửa chậm 4 phút so với thường lệ.

“Trong phiên giao dịch này, hệ thống giao dịch hoạt động bình thường. Hiện, HoSE đã phối hợp với các bên liên quan hiệu chỉnh giờ hệ thống giao dịch theo thời gian chuẩn”, đại diện HoSE cho biết.

Phiên giao dịch hôm nay, nhà đầu tư phản ánh, thời gian giao dịch của HoSE chậm so với thời gian thực. Khách hàng đặt lệnh vào sàn HoSE và bảng giá hiển thị thông tin không đúng thời gian quy định. Trong thông báo gửi đến khách hàng đầu giờ, nhiều công ty chứng khoán cho biết, nguyên nhân do dữ liệu từ HoSE bị trễ 4 phút so với thời gian thực. Theo đó, sàn HoSE đóng cửa sau khoảng 4 phút, phiên giao dịch thỏa thuận kết thúc vào khoảng 15h 4 phút.

Đây là sự việc khá hi hữu! Kể từ sau khi sự cố nghẽn lệnh được giải quyết, đến nay, HoSE mới gặp vấn đề với hệ thống giao dịch. Theo kế hoạch, hệ thống KRX, thay thế cho hệ thống HoSE đang sử dụng sẽ đi vào vận hành trong năm nay.

Tại Hội nghị Thành viên năm 2023 do Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam tổ chức, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cho biết, hiện các sở giao dịch đang tích cực kiểm thử hệ thống KRX.

Bà Phương đề nghị các công ty chứng khoán tích cực phối hợp để đảm bảo các hệ thống vận hành thông suốt, ổn định an toàn trong thời gian tới, Ngày 25/4 vừa qua, HoSE đã tổ chức họp trao đổi với các công ty chứng khoán thành viên về quá trình triển khai kiểm thử hệ thống đã thực hiện từ ngày 6/3/2023.

Được biết, hệ thống KRX đang đến giai đoạn kiểm thử với nhà thầu. Khi hệ thống đi vào vận hành sẽ giúp cơ quan quản lý cũng như các bên tham gia thị trường triển khai các giải pháp giao dịch và thanh toán mới như giao dịch trong ngày, bán chứng khoán đang trên đường về, bán khống, rút ngắn thời gian thanh toán. Đây đang là những giao dịch rất được nhà đầu tư trông chờ, nhưng chỉ có thể được triển khai trên nền tảng công nghệ mới.