Horoscope 13/10 - 19/10: Ma Kết trở nên kiên định, Nhân Mã tránh cư xử bốc đồng

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
HHTO - Một tuần mới gõ cửa với nhiều cảm xúc đan xen, mỗi chòm sao đều đang tìm cho mình một nhịp điệu mới vừa đủ để nỗ lực, để mỉm cười và để bước tiếp thật vững vàng.

Nhân Mã

ef3c0bb7fe3931a4c2f4bd43c477da40.jpg

Tuần này, Nhân Mã được thôi thúc khám phá và học hỏi. Bạn có thể cảm thấy muốn đổi môi trường, thử một điều mới, hoặc bắt đầu kế hoạch từng trì hoãn. Năng lượng tích cực giúp bạn truyền cảm hứng cho người khác, nhưng cũng dễ khiến bạn “bốc đồng” nếu không có kế hoạch rõ ràng.

Công việc, học tập có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt trong các lĩnh vực sáng tạo, ngôn ngữ hoặc du lịch. Tài chính không tệ, song cần tránh đầu tư tùy hứng. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm trở nên hài hòa, đôi bên cần giữ nhịp trao đổi nhẹ nhàng, không nên quá nóng vội.

Ma Kết

ba3476b76475d0ca1b0ffdc54edcc24b.jpg

Tuần này, Ma Kết nên kiên trì với kế hoạch hiện tại dù chưa thấy kết quả rõ ràng. Mọi nỗ lực âm thầm đều đang tích tụ, và sớm thôi, bạn sẽ thấy “quả ngọt”. Công việc, học tập yêu cầu sự bền bỉ, và bạn đang làm rất tốt.

Mặt khác, tài chính ổn định, có thể nhận được khoản thưởng hoặc lời mời hợp tác đáng cân nhắc. Trong các mối quan hệ xung quanh, bạn nên linh hoạt hơn, đừng quá khép kín. Một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa tuần có thể mang lại năng lượng tích cực.

Bảo Bình

a993136ec67e4703e3da56593430066c.jpg

Tuần mới mang lại cho Bảo Bình cảm giác dễ chịu và tự tin hơn. Bạn có xu hướng nhìn nhận mọi việc khách quan, không quá sa vào cảm xúc. Công việc hoặc học tập tiến triển nhờ cách bạn ứng xử khéo léo, sáng tạo. Nếu đang làm việc nhóm, bạn chính là “chất keo” kết nối mọi người.

Về tài chính, có cơ hội nho nhỏ, nhưng bạn nên tính toán kỹ trước khi chi tiêu lớn. Về chuyện tình cảm, bạn cảm thấy dễ nói chuyện hơn với người mình quan tâm, dù chưa có bước tiến rõ ràng.

Song Ngư

1dfb980c9ca9d8c684b27b1c71cd2ffe.jpg

Tuần này, Song Ngư tìm lại được sự bình tâm sau một giai đoạn cảm xúc nhiều sóng. Bạn trở nên thực tế hơn, biết chọn lọc điều gì xứng đáng để bận tâm. Trong học tập hay công việc, bạn có thể gây ấn tượng bởi sự sáng tạo và cách tiếp cận nhẹ nhàng.

Về tài chính, đừng để lòng tốt khiến bạn tiêu quá tay cho người khác. Chuyện tình cảm ngày càng trở nên dịu dàng và gắn kết. Chỉ cần giữ thái độ chân thành và tự nhiên, bạn sẽ thấy mọi điều đang dần rõ ràng hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

4ae1b6a4-f78c-44a3-86bd-1ba70b034615.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#Horoscope 13/10-19/10 #chòm sao tuần này #tử vi tuần mới #tình cảm #tài chính #công việc #Nhân Mã #Ma Kết #Bảo Bình #Song Ngư

