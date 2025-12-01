Horoscope 1/12 - 7/12: Sư Tử túi tiền "rủng rỉnh", Thiên Bình phát triển nhờ cộng sự

HHTO - Thông điệp của tuần này sẽ đồng hành cùng 12 chòm sao, cùng bạn tìm kiếm những mục tiêu có ý nghĩa trong cuộc sống.

Sư Tử

Công việc của Sư Tử ghi nhận sự chủ động rõ rệt. Đây là thời điểm phù hợp để bạn điều phối nhóm, đề xuất hướng phát triển hoặc đảm nhiệm vị trí cao hơn. Tài chính ở mức tích cực, nhưng bạn cũng chi nhiều cho hoạt động xã hội hoặc xây dựng hình ảnh cá nhân.

Tình cảm giữ trạng thái ổn, không có xung đột lớn. Người độc thân gặp vài mối quan hệ mới nhưng tiến độ chậm. Sức khỏe nhìn chung tốt nhưng bạn dễ kiệt sức nếu liên tục tham gia sự kiện. Cuối tuần phù hợp để cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.

Xử Nữ

Xử Nữ có xu hướng rà soát lại từng chi tiết, từ đó phát hiện vấn đề và đưa ra các điều chỉnh kịp thời. Công việc diễn ra suôn sẻ khi bạn giữ được nhịp độ ổn định. Tài chính không biến động mạnh, nhưng bạn nên hạn chế chi tiêu cho những món không cần thiết.

Tình cảm giữ mức thực tế; người có đôi dễ bàn bạc các kế hoạch sắp tới, người độc thân chưa vội tìm kiếm kết nối mới. Sức khỏe cần lưu ý dạ dày và căng thẳng kéo dài. Cuối tuần, bạn nên dành thời gian cho những hoạt động nhẹ nhàng để nạp lại năng lượng.

Thiên Bình

Công việc của Thiên Bình tiến triển ổn định khi bạn duy trì khả năng trao đổi mạch lạc và thái độ hợp tác. Nếu có sự kiện hoặc cuộc họp quan trọng, bạn dễ gây thiện cảm nhờ tác phong chuyên nghiệp. Tài chính ở mức cân bằng; dòng tiền chi – thu được kiểm soát tốt.

Trong tình cảm, bạn duy trì sự rõ ràng, không để cảm xúc chi phối quyết định nghề nghiệp hoặc lịch trình cá nhân. Sức khỏe ở mức ổn, nhưng bạn nên chú ý cơ vai – cổ do ngồi lâu. Cuối tuần phù hợp để thư giãn hoặc tham gia hoạt động cộng đồng.

Bọ Cạp

Công việc có nhiều chi tiết nhỏ đòi hỏi Bọ Cạp phải giải quyết triệt để để tránh ảnh hưởng tiến độ. Đây là giai đoạn phù hợp để bạn tái cấu trúc kế hoạch dài hạn. Tài chính tương đối tích cực, nhất là với những ai đang đầu tư dài hạn.

Tình cảm diễn ra ở mức ổn định, không gây xáo trộn lịch trình. Người độc thân có xu hướng cẩn trọng khi tiếp xúc mới. Sức khỏe ổn nhưng bạn dễ căng thẳng nếu làm việc quá nhiều với máy tính. Cuối tuần nên dành thời gian nghỉ hoàn toàn để tái tạo năng lượng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo