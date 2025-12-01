Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Horoscope

Google News

Horoscope 1/12 - 7/12: Sư Tử túi tiền "rủng rỉnh", Thiên Bình phát triển nhờ cộng sự

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Thông điệp của tuần này sẽ đồng hành cùng 12 chòm sao, cùng bạn tìm kiếm những mục tiêu có ý nghĩa trong cuộc sống.

Sư Tử

a9abe156035ed506da57bac1d95d2a14.jpg

Công việc của Sư Tử ghi nhận sự chủ động rõ rệt. Đây là thời điểm phù hợp để bạn điều phối nhóm, đề xuất hướng phát triển hoặc đảm nhiệm vị trí cao hơn. Tài chính ở mức tích cực, nhưng bạn cũng chi nhiều cho hoạt động xã hội hoặc xây dựng hình ảnh cá nhân.

Tình cảm giữ trạng thái ổn, không có xung đột lớn. Người độc thân gặp vài mối quan hệ mới nhưng tiến độ chậm. Sức khỏe nhìn chung tốt nhưng bạn dễ kiệt sức nếu liên tục tham gia sự kiện. Cuối tuần phù hợp để cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.

Xử Nữ

563157081816aace3cd679b4133975e4.jpg

Xử Nữ có xu hướng rà soát lại từng chi tiết, từ đó phát hiện vấn đề và đưa ra các điều chỉnh kịp thời. Công việc diễn ra suôn sẻ khi bạn giữ được nhịp độ ổn định. Tài chính không biến động mạnh, nhưng bạn nên hạn chế chi tiêu cho những món không cần thiết.

Tình cảm giữ mức thực tế; người có đôi dễ bàn bạc các kế hoạch sắp tới, người độc thân chưa vội tìm kiếm kết nối mới. Sức khỏe cần lưu ý dạ dày và căng thẳng kéo dài. Cuối tuần, bạn nên dành thời gian cho những hoạt động nhẹ nhàng để nạp lại năng lượng.

Thiên Bình

147fe102ed1d13a43f129140ab63f064.jpg

Công việc của Thiên Bình tiến triển ổn định khi bạn duy trì khả năng trao đổi mạch lạc và thái độ hợp tác. Nếu có sự kiện hoặc cuộc họp quan trọng, bạn dễ gây thiện cảm nhờ tác phong chuyên nghiệp. Tài chính ở mức cân bằng; dòng tiền chi – thu được kiểm soát tốt.

Trong tình cảm, bạn duy trì sự rõ ràng, không để cảm xúc chi phối quyết định nghề nghiệp hoặc lịch trình cá nhân. Sức khỏe ở mức ổn, nhưng bạn nên chú ý cơ vai – cổ do ngồi lâu. Cuối tuần phù hợp để thư giãn hoặc tham gia hoạt động cộng đồng.

Bọ Cạp

db9c5fc72e60f1320b27752f77bbae39.jpg

Công việc có nhiều chi tiết nhỏ đòi hỏi Bọ Cạp phải giải quyết triệt để để tránh ảnh hưởng tiến độ. Đây là giai đoạn phù hợp để bạn tái cấu trúc kế hoạch dài hạn. Tài chính tương đối tích cực, nhất là với những ai đang đầu tư dài hạn.

Tình cảm diễn ra ở mức ổn định, không gây xáo trộn lịch trình. Người độc thân có xu hướng cẩn trọng khi tiếp xúc mới. Sức khỏe ổn nhưng bạn dễ căng thẳng nếu làm việc quá nhiều với máy tính. Cuối tuần nên dành thời gian nghỉ hoàn toàn để tái tạo năng lượng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

29f2e687-3ede-4c8d-b170-533126b27101.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#12 cung hoàng đạo #tài chính #công việc #tình cảm #12 chòm sao #dự đoán tuần

Xem thêm

Cùng chuyên mục