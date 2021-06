'Hợp thức hóa tài sản' cho người khác, một chủ tịch xã bị khởi tố

TPO - Chiều 30/6, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan ANĐT đã bắt giữ được bị can truy nã đặc biệt Lê Văn Dũng (SN 1970, tại Hà Nội), hay còn gọi là Lê Dũng Vova.

TPO - Chiều 30/6, tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Công an huyện Phú Lộc vừa phối hợp lực lượng nghiệp vụ thuộc Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an tỉnh phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet “ăn theo” mùa EURO 2020.