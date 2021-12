Hơn 992.000 ca COVID-19 đã khỏi; Khẩn tìm F0 vượt rào trốn khỏi bệnh viện dã chiến

TPO - Ngày 2/12, thượng tá Nguyễn Xuân Hoà, Trưởng Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an bắt giữ, khởi tố một đối tượng lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo với số tiền trên 55 tỷ đồng.