Hơn 39.000 trẻ ở TPHCM thuộc nhóm trì hoãn tiêm vắc xin ngừa COVID-19

Ngày 14/4, tại cuộc họp báo về tình hình dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế - xã hội đại diện các sở ngành liên quan đã chính thức thông tin về chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn TPHCM.

Ngày 16/4 học sinh khối 6 toàn thành phố và học sinh khối 5 của 5 trường được chọn sẽ tiêm vắc xin ngừa COVID-19

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở giáo dục và Đào tạo cho biết, thành phố sẽ chính thức khởi động tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi vào ngày 16/4 tới. Đối tượng tiêm trong ngày đầu tiên là học sinh lớp 6 của tất cả các trường trung học cơ sở và học sinh lớp 5 thuộc 5 trường tiểu học gồm: Tiểu học Bàu Sen (quận 5), Tiểu học Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú), Tiểu học Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận), Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm ( quận 1) và Tiểu học Dương Minh Châu ( quận 10).

Về công tác chuẩn bị của ngành y tế cho chiến dịch tiêm chủng của trẻ, BS Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cho biết, thành phố đã được phân bổ đợt 1 là 87.500 liều vắc phòng COVID-19. Dự kiến số lượng vắc xin trên sẽ được chuyển đến trong đêm 14/4. Dự kiến, sau khi tiêm chủng cho trẻ nhóm tuổi lớp 5 và lớp 6, cuối ngày 16/4 các bên liên quan sẽ tiến hành họp rút kinh nghiệm. Nếu không có gì thay đổi, ngày 18/4 ngành y tế sẽ tiến hành tiêm đại trà cho các học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Theo số liệu được cung cấp từ Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động Thương Binh và Xã hội, tổng số trẻ trong độ tuổi sẽ được tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 đợt này 898.537 trẻ, trong đó có 885.730 trẻ đi học, còn lại 12.807 trẻ đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội và chưa đi học. Tỷ lệ phụ huynh đồng thuận cho trẻ trong độ tuổi trên tiêm chủng tính đến hết ngày 12/4 là gần 78%. Nhóm trẻ lớn tuổi có tỷ lệ phụ huynh đồng thuận cao hơn nhóm trẻ nhỏ tuổi.

Những trẻ vừa mắc COVID-19 trong vòng 3 tháng qua sẽ thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng

Tuy nhiên, qua công tác rà soát, thống kê Sở Y tế đã ghi nhận 39.427 trẻ đã mắc COVID-19 trong 3 tháng qua. Ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết, theo quy định của Bộ Y tế thì đây là nhóm sẽ phải trì hoãn chủng ngừa COVID-19, sau khi khỏi bệnh ít nhất 3 tháng, trẻ sẽ được tiêm các liều cơ bản như những trường hợp khác.

Để chuẩn bị cho công tác tiêm chủng, từ đầu tháng 3/2022, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật phối hợp với các bệnh viện chuyên khoa nhi tập huấn an toàn tiêm chủng cho trẻ em. “Đến thời điểm này, chúng tôi đã tập huấn cho 7.500 người. Dự kiến thành phố sẽ có 1.322 điểm tiêm tại 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức” BS Hồng Tâm nói.

Theo kế hoạch, trẻ đi học sẽ tiêm tại các điểm tiêm do trường học bố trí. Trẻ chưa đi học sẽ tiêm tại các điểm cố định hoặc lưu động do quận, huyện chỉ định. Trung tâm cấp cứu 115 đã sẵn sàng phương án để xử lý những sự cố xảy ra trong tiêm chủng, đảm bảo an toàn cho trẻ ở mức cao nhất. Đại diện ngành y tế lưu ý, trẻ khi đến điểm tiêm phụ huynh phải mang theo phiếu đồng thuận tiêm chủng và có mặt cùng trẻ tại điểm tiêm.

"Có 2 nguyên tắc trong việc tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, một là: cha mẹ và người giám hộ thực hiện ký phiếu đồng ý tiêm chủng theo mẫu ban hành của Bộ Y tế; hai là: khi tiêm phải đảm bảo an toàn, hiệu quả. Phụ huynh, người giám hộ quyết định việc tiêm hay không tiêm vắc xin cho trẻ. Nhóm trẻ tiêm hoặc không tiêm vắc xin ngừa COVID-19 sẽ không có bất kỳ sự phân biệt nào. Trẻ sẽ đến trường đi học bình thường và được thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn trước nguy cơ dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế" - ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM.