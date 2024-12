Hơn 310 dự án 'chết yểu' trong khu kinh tế Hà Tĩnh

TPO - Hà Tĩnh hiện có hơn 310 dự án còn tồn đọng, vướng mắc chưa được xử lý dứt điểm, trong đó có nhiều dự án tại Khu kinh tế tỉnh. Điều này thể hiện trách nhiệm trực tiếp của Khu kinh tế khi chưa thực sự vào cuộc quyết liệt, xử lý chưa đạt yêu cầu trong vấn đề này.

Đó là thông tin được ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đưa ra tại kỳ họp 23 - HĐND tỉnh Hà Tĩnh, ngày 13/12.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong năm nay, Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư của 22 dự án với vốn 25.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 1.550 dự án với quy mô 530.000 tỷ đồng. Tuy vậy, việc xử lý các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, tồn đọng, vướng mắc, chưa được xử lý dứt điểm.

Qua rà soát, toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có hơn 310 dự án còn tồn đọng, vướng mắc qua nhiều thời kỳ, trong đó nhiều nhất ở các dự án tại Khu kinh tế. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phân ra 3 lĩnh vực để kiểm tra, xử lý.

“Đây là trách nhiệm trực tiếp của Khu kinh tế tỉnh khi chưa thực sự vào cuộc quyết liệt, xử lý chưa đạt yêu cầu. Thời gian tới cần tập trung đầu tư, cần kêu gọi các dự án lớn, các đơn vị, ngành liên quan phải làm rõ, nêu cao trách nhiệm trong xử lý dứt điểm, thu hồi ngay các dự án chậm tiến độ kéo dài”, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo.

Tại kỳ họp, người đứng đầu chính quyền Hà Tĩnh cũng chỉ ra các tồn tại, vướng mắc chưa xử lý dứt điểm tại dự án Khu công nghiệp Hoành Sơn, Khu công nghiệp Phú Vinh và Mỏ sắt Thạch Khê. Ông Võ Trọng Hải cho biết Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất văn bản cần thiết nhằm tháo gỡ các vướng mắc, sớm kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào các khu vực này.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, đất đai trên địa bàn. Cụ thể là việc các mỏ khoáng sản được cấp phép chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường do cấp mỏ chưa khoa học cũng là vấn đề được cử tri quan tâm.

Việc các mỏ khoáng sản có trữ lượng ít nhưng được khai thác trong thời gian dài dẫn đến công suất thấp, không đủ phục vụ nhu cầu thị trường. Vừa qua, tỉnh đã tháo gỡ bằng việc cho nâng công suất khai thác, đồng thời rút ngắn thời gian khai thác để tăng khối lượng, đáp ứng được nhu cầu xây dựng trên địa bàn.

Ngoài ra, việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân dù đã có nhiều nỗ lực nhưng vẫn còn chậm, nhiều tồn đọng. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu ngành liên quan tập trung giải quyết để tránh được tình trạng khiếu kiện, khiếu nại của nhân dân.

“Tôi yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung cao cho việc giải quyết hồ sơ, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Hồ sơ người dân đã làm rồi thì phải khẩn trương xử lý, không kéo dài”, ông Võ Trọng Hải chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho hay, đến cuối năm, phải tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án. Thực hiện tốt chính sách an sinh, đảm bảo tốt an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán để nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn.

Sắp tới, Hà Tĩnh sẽ tập trung cao cho công tác giải quyết cán bộ dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, xử lý trụ sở, tài sản công dư thừa sau sắp xếp. UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, có các giải pháp mạnh mẽ, đột phá để thu hút đầu tư, xử lý tồn đọng nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2025.