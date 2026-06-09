Hơn 1,2 triệu thí sinh thi THPT nên biết điều này

report Không đặt niềm tin vào may rủi

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MC Thu Ngân: Nhiều học sinh trước ngày thi thường ăn chè đậu đỏ, đi chùa cầu may hay thức khuya uống cà phê để ôn bài. Chuyên gia nhìn nhận như thế nào về những thói quen này?

TS Nguyễn Hữu Long:

Những việc như ăn chè đậu đỏ, đi chùa, cầu nguyện hay thực hiện một nghi thức quen thuộc trước kỳ thi có thể tạo ra động lực tinh thần, giúp các em cảm thấy yên tâm và tự tin hơn.

Nếu điều đó không gây ảnh hưởng đến sức khỏe và mang lại năng lượng tích cực thì không có gì phải phản đối. Chẳng hạn, nếu một học sinh vốn quen ăn chè, ăn đồ ngọt thì việc ăn một bát chè đậu đỏ trước ngày thi hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu trước nay không ăn đồ ngọt, không quen với các món lạnh mà cố ép bản thân ăn chỉ vì mong may mắn thì cần cân nhắc, bởi yếu tố dinh dưỡng và sức khỏe vẫn phải được đặt lên hàng đầu.

TS Nguyễn Hữu Long - UV BCH Hội Tâm lý học Việt Nam, Giám đốc chương trình đào tạo Tâm lý học - Trường Đại học Mở TPHCM.

Tương tự, các em có thể đi chùa, cầu nguyện hay thực hiện những hoạt động mang lại sự an tâm cho bản thân. Điều quan trọng là không nên lạm dụng hoặc đặt toàn bộ niềm tin vào những yếu tố mang tính may rủi.

Không thể vì muốn cầu may mà thức khuya dậy sớm, dành hàng giờ đồng hồ cho các hoạt động tâm linh trong khi lại bỏ qua việc nghỉ ngơi và giữ tinh thần thư thái. Cũng không nên sa đà vào những cách dự đoán đề thi, đoán tác phẩm, đoán câu hỏi hay tin vào những thông tin truyền miệng thiếu căn cứ. Có thể đôi khi sự trùng hợp xảy ra, nhưng đó không phải là cơ sở để quyết định kết quả kỳ thi.

Điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị của bản thân trong suốt quá trình học tập. Kiến thức không phải là thứ có thể tích lũy bằng cách luyện đi luyện lại một dạng bài duy nhất.

Học tập là quá trình mở rộng hiểu biết, liên kết kiến thức và vận dụng linh hoạt. Vì vậy, trong những ngày cuối trước kỳ thi, các em không cần cố gắng nhồi nhét hay học đến kiệt sức. Thay vào đó, chỉ nên xem lại những kiến thức tổng quan, những nội dung trọng tâm và dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, thư giãn, giữ cho tinh thần ổn định.

Trong nhiều trường hợp, áp lực của kỳ thi không đến từ chính học sinh mà đến từ những người xung quanh, đặc biệt là cha mẹ. Có những em lo ít nhưng cha mẹ lại lo rất nhiều, vô tình tạo thêm gánh nặng tâm lý cho con. Cha mẹ cần hiểu rằng đây là hành trình của con, là cơ hội để con thể hiện sự trưởng thành sau 12 năm học tập. Điều các em cần nhất lúc này là sự đồng hành, động viên và tin tưởng, chứ không phải những kỳ vọng quá lớn hay những lời nhắc nhở liên tục về điểm số và kết quả.

Về chế độ sinh hoạt, phụ huynh cũng không nên thay đổi đột ngột thói quen ăn uống của con. Ngày thường con ăn gì thì những ngày thi vẫn nên duy trì như vậy. Không nhất thiết phải chuẩn bị những món ăn đặc biệt hay tạo ra những thay đổi lớn chỉ vì kỳ thi sắp đến.

Phụ huynh và học sinh cần giữ tâm thế bình tĩnh, nhẹ nhàng. Kỳ thi rất quan trọng, nhưng đó chỉ là chặng đường trong hành trình dài phía trước. Điều quý giá nhất cha mẹ có thể dành cho con lúc này chính là sự tin tưởng, cảm giác an tâm và một nguồn động viên tinh thần vững chắc để các em bước vào kỳ thi với tâm trạng tốt nhất.